INSS: Como ajudar idosos a fazer a prova de vida digital com segurança

A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mudou, mas a preocupação com a segurança dos aposentados e pensionistas, especialmente os mais idosos, continua a mesma. Embora o instituto agora seja responsável por comprovar que o beneficiário está vivo, cruzando dados de outros órgãos públicos, em alguns casos a pessoa ainda pode ser convocada para realizar o procedimento. Caso isso ocorra, o INSS enviará uma notificação pelos canais oficiais (aplicativo Meu INSS, notificação bancária ou carta com aviso de recebimento), e o beneficiário terá 60 dias para realizar o procedimento. Nesses casos, o processo digital é a forma mais prática, mas exige atenção para evitar golpes.

Ajudar um familiar idoso a usar o aplicativo para fazer a prova de vida é um gesto de cuidado que evita o bloqueio do benefício. O procedimento é feito pelos aplicativos oficiais Meu INSS ou gov.br, disponíveis para celulares Android e iOS, e é necessário apenas quando o segurado recebe uma convocação oficial do INSS.

Leia Mais

Passo a passo para a prova de vida digital

O processo de validação facial pelo celular é simples, mas pode ser desafiador para quem não tem familiaridade com a tecnologia. Siga estas etapas para auxiliar com segurança:

Baixe o aplicativo oficial: certifique-se de baixar apenas os aplicativos “Meu INSS” e “gov.br” diretamente da loja oficial do seu celular (Google Play ou App Store). Desconfie de links enviados por mensagens. Acesse a conta: o acesso é feito com o CPF e a senha da conta gov.br. Atenção: a conta precisa estar no nível prata ou ouro para permitir o reconhecimento facial biométrico. Caso o idoso não tenha uma conta ou ela esteja no nível bronze, será preciso criar o acesso ou elevar o nível através do próprio aplicativo gov.br. Autorize o uso de dados: ao entrar no aplicativo, autorize o uso de seus dados pessoais para dar continuidade ao processo. Encontre a opção correta: no menu principal, procure pela opção “prova de vida”. O sistema indicará os próximos passos para a validação. Faça o reconhecimento facial: a etapa mais importante é a biometria facial. O aplicativo pedirá para que a pessoa posicione o rosto em frente à câmera e siga os comandos, como sorrir, fechar os olhos ou virar a cabeça. É fundamental estar em um ambiente bem iluminado e sem acessórios como óculos ou chapéu. Confirme o processo: após a captura da foto, o aplicativo fará a validação e exibirá uma mensagem confirmando que a prova de vida foi realizada com sucesso.

Dicas de segurança para evitar golpes

Criminosos se aproveitam da desinformação para aplicar golpes. Para proteger seus familiares, siga estas recomendações:

Nunca compartilhe a senha da conta gov.br com terceiros.

O INSS não entra em contato por WhatsApp ou ligações para pedir fotos, dados pessoais ou dinheiro para realizar a prova de vida.

Use apenas os canais oficiais: o aplicativo Meu INSS, o site do INSS ou a central telefônica 135.

Consulte a situação da prova de vida a qualquer momento pelo aplicativo Meu INSS ou ligando para a central 135 para verificar proativamente se há alguma pendência.

Desconfie de qualquer mensagem ou e-mail com links que peçam para clicar e atualizar dados. Sempre procure o serviço diretamente em seus canais oficiais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.