5 cortes de carne bovina baratos e deliciosos para o churrasco
Nem só de picanha vive o bom churrasqueiro; aprenda a preparar peças como a bananinha e o flat iron para surpreender e economizar no fim de semana
Com a alta nos preços dos alimentos, planejar o churrasco do fim de semana se tornou um desafio para o bolso. A boa notícia é que existem cortes bovinos saborosos e mais acessíveis que a tradicional picanha, capazes de surpreender os convidados.
Explorar outras partes do boi pode garantir uma experiência gastronômica rica e econômica. Confira cinco opções para inovar e economizar no seu próximo churrasco:
Bananinha
Retirada de entre as costelas do boi, a bananinha é um corte pequeno, com formato alongado e bastante irrigado, o que garante suculência e um sabor intenso. É uma peça que concentra bastante gordura entremeada, ideal para quem gosta de carnes com mais personalidade.
Seu preparo é rápido, perfeito para servir como aperitivo enquanto as outras carnes assam. Leve à churrasqueira em fogo alto por poucos minutos, apenas para dourar por fora. O tempero pode ser simples, com sal grosso e um toque de pimenta-do-reino moída na hora.
Flat iron
Também conhecido como raquete ou shoulder steak, o flat iron é extraído da paleta do boi. Por muito tempo foi considerado um corte de segunda, mas ganhou popularidade por sua maciez surpreendente, que chega a se assemelhar à do filé mignon, com um custo bem menor.
O segredo está em remover a membrana central que o divide. Uma vez limpo, pode ser grelhado inteiro ou em bifes grossos, em fogo médio-alto, até atingir o ponto desejado. O resultado é uma carne extremamente macia e suculenta.
Miolo de acém
O acém é famoso em pratos cozidos e de panela, mas seu miolo esconde uma carne perfeita para a grelha. Conhecido por alguns açougueiros como denver steak, este corte possui um bom nível de marmoreio, a gordura que derrete durante o cozimento e garante sabor.
Para um bom resultado, sele a peça em fogo forte para criar uma crosta saborosa e termine o cozimento em calor indireto. Fatiar contra a fibra é fundamental para garantir a maciez. É um corte que surpreende pelo gosto marcante de carne.
Maminha
Localizada na parte final da peça completa da alcatra, a maminha é uma carne mais magra, mas com uma capa de gordura que ajuda a manter a umidade durante o preparo na churrasqueira. Seu formato triangular a torna fácil de manusear na grelha.
É um corte versátil que pode ser assado inteiro em fogo médio, começando com a gordura virada para baixo para que ela derreta sobre a carne. Seu sabor é suave, agradando a diversos paladares e combinando bem com diferentes temperos, do sal grosso a marinadas leves.
Fraldinha
Um clássico dos churrascos econômicos, a fraldinha, ou vazio, é um corte com fibras longas e bastante gordura aparente. É conhecida por seu sabor pronunciado e por ser uma carne que absorve muito bem os temperos, ficando ótima em marinadas.
O ideal é assá-la em fogo médio-forte, mantendo a peça inteira para não ressecar. O ponto chave para seu sucesso está no corte: sempre contra as fibras musculares para que cada fatia fique extremamente macia ao ser mastigada.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.