O negócio da cidadania: como funciona o mercado de assessorias

O sonho da cidadania italiana para milhares de brasileiros criou um mercado milionário de assessorias especializadas. A alta demanda foi profundamente impactada pelas restrições legislativas de 2025 (o Decreto Tajani, que limitou o direito à cidadania a filhos, netos e bisnetos de italianos nascidos na Itália), transformando o que era um nicho em um setor que hoje vive um momento de corrida contra o tempo e incerteza jurídica.

Em maio de 2026, o mercado de assessorias vive um momento de apreensão. A Corte Constitucional italiana deve julgar em 9 de junho a constitucionalidade das restrições impostas em 2025, em uma decisão que pode restaurar as regras anteriores ou consolidar definitivamente as limitações. Essa indefinição aumenta a complexidade do trabalho das consultorias e a ansiedade dos descendentes.

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Essas empresas oferecem um portfólio de serviços que cobre todas as etapas do processo de reconhecimento. A principal função é desburocratizar a jornada, que pode ser longa e complexa. Para quem ainda não tem os papéis, as consultorias realizam a busca de certidões de nascimento, casamento e óbito na Itália, um trabalho investigativo que pode levar meses.

Com os documentos em mãos, muitas vezes é preciso corrigir erros de grafia em nomes ou inconsistências em datas, um serviço conhecido como retificação judicial. As assessorias também gerenciam a montagem da pasta, o apostilamento dos documentos e, em muitos casos, conduzem o processo judicial diretamente na Itália, uma alternativa às longas filas dos consulados no Brasil.

Quanto custa e quais os riscos

Os custos para contratar uma assessoria variam drasticamente conforme a complexidade do caso. Em maio de 2026, um serviço de busca e preparação de documentos pode começar em R$ 5 mil, mas os valores são voláteis. Já um processo judicial completo na Itália, incluindo honorários advocatícios e taxas, pode variar de R$ 50 mil a mais de R$ 100 mil, dependendo da estrutura familiar e do número de requerentes.

O crescimento do setor também atraiu empresas e profissionais sem a qualificação necessária, gerando riscos. Contratos pouco claros, promessas de prazos irreais e até mesmo golpes são perigos que os descendentes enfrentam. A falta de um contrato detalhado pode resultar em cobranças extras não previstas, enquanto a má orientação pode levar ao indeferimento do pedido.

Para se proteger, é fundamental tomar alguns cuidados antes de fechar negócio. A seguir, listamos as principais recomendações:

Pesquise a reputação: procure por avaliações de clientes antigos em portais independentes e redes sociais. Verifique se a empresa possui um CNPJ ativo e um endereço físico.

Exija um contrato claro: o documento deve listar todos os serviços incluídos, os valores, as formas de pagamento e os prazos estimados. Leia cada cláusula com atenção antes de assinar.

Desconfie de garantias fáceis: o reconhecimento da cidadania depende de análises de documentos e decisões judiciais. Nenhuma empresa séria pode garantir 100% de sucesso ou prazos fixos, especialmente no cenário atual.

Verifique as credenciais: se o processo for judicial na Itália, certifique-se de que a assessoria trabalha com advogados devidamente inscritos na ordem profissional italiana.

Fique atento ao cenário jurídico: o julgamento de 9 de junho de 2026 na Corte Constitucional italiana pode alterar completamente as regras. Assessorias sérias devem informar sobre essa incerteza e seus possíveis impactos no seu processo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.