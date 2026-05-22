Imposto de Renda 2026: saiba como deduzir despesas com saúde mental

Com a aproximação do período de declaração do Imposto de Renda 2026, muitos brasileiros buscam formas de reduzir o valor a pagar ou aumentar a restituição. A boa notícia é que despesas com saúde mental, como consultas com psicólogos e psiquiatras, podem ser deduzidas integralmente, representando um alívio significativo no orçamento.

Diferente de gastos com educação, que possuem um teto, as deduções com saúde são ilimitadas. Para que o abatimento seja válido, o contribuinte precisa ter todos os comprovantes dos pagamentos realizados para si ou para seus dependentes legais, que devem constar na mesma declaração.

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Quais despesas com saúde mental são dedutíveis?

A Receita Federal considera como despesas médicas os pagamentos feitos a profissionais e instituições de saúde. No campo da saúde mental, a lista de gastos que podem ser abatidos é específica e inclui:

consultas e sessões de terapia com psicólogos;

consultas e tratamentos com médicos psiquiatras;

sessões com fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais;

custos de internação em clínicas ou hospitais psiquiátricos.

É fundamental que os serviços sejam prestados por profissionais ou estabelecimentos com registro nos conselhos de suas respectivas áreas e que possam emitir um recibo ou nota fiscal com validade legal.

Como declarar os gastos no Imposto de Renda

A declaração deve ser feita na ficha "Pagamentos Efetuados" do programa da Receita Federal. É essencial inserir o código correto para cada tipo de profissional para não cair na malha fina. Confira os principais códigos:

Código 10 – Médicos no Brasil: para consultas e tratamentos com médicos psiquiatras.

Código 12 – Psicólogos no Brasil: para sessões de terapia com psicólogos.

Código 14 – Terapeutas Ocupacionais no Brasil: para sessões com terapeutas ocupacionais.

Código 15 – Fonoaudiólogos no Brasil: para sessões com fonoaudiólogos.

Ao preencher, é obrigatório informar o nome completo e o CPF ou CNPJ do profissional ou da clínica, o valor total pago durante o ano de 2025 e se a despesa foi com o titular, um dependente ou alimentando. Guarde todos os comprovantes por, no mínimo, cinco anos, pois a Receita Federal pode solicitá-los. Os recibos e notas fiscais devem conter o nome, endereço e CPF/CNPJ de quem prestou o serviço, além da identificação do paciente.

O que não pode ser deduzido

É importante destacar que nem todo gasto ligado ao bem-estar entra na declaração. Medicamentos comprados em farmácias, mesmo que com receita médica, não são dedutíveis. A única exceção é quando os remédios estão incluídos na conta de uma internação hospitalar.

Terapias alternativas ou holísticas que não são especialidades médicas reconhecidas, como reiki, aromaterapia ou florais, também não são aceitas pela Receita Federal como despesas médicas para fins de dedução.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.