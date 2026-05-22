Processos por golpes do Pix: veja os estados com mais ações e como se proteger
Levantamento de 2025 revela os estados com mais processos judiciais por fraudes via Pix; conheça as táticas mais comuns e saiba como acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED).
compartilheSIGA
Um levantamento sobre processos judiciais relacionados a golpes via Pix, com dados de 2025, revela que São Paulo, Minas Gerais e Paraná lideram o ranking de ações na Justiça por esse tipo de crime. A concentração de casos na região Sudeste, que também inclui o Rio de Janeiro entre os primeiros, acende um alerta para os usuários do sistema de pagamento instantâneo, principal alvo de criminosos digitais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Apesar da concentração regional, o problema se espalha por todo o país. O grande volume populacional e a intensa digitalização dos serviços financeiros em grandes centros urbanos criam um ambiente propício para a ação dos fraudadores.
Leia Mais
Você pode estar caindo em um golpe do Pix agora, e nem sabe disso
Contestação do Pix: o passo a passo para reaver seu dinheiro
A velocidade das transações via Pix é um de seus principais atrativos para os golpistas. Como o dinheiro é transferido em segundos, a recuperação do valor se torna um processo muito mais complexo. Para auxiliar as vítimas, desde fevereiro de 2026, as instituições financeiras são obrigadas a oferecer o Mecanismo Especial de Devolução (MED). A ferramenta permite contestar a transação diretamente no seu banco, que pode bloquear os recursos na conta de destino para análise e possível devolução. É fundamental registrar um boletim de ocorrência e contatar o banco imediatamente após perceber o golpe.
Conheça as táticas mais comuns
Os criminosos aprimoram suas abordagens constantemente, mas alguns métodos fraudulentos se repetem com frequência. Entender como eles agem é o primeiro passo para se proteger. As principais modalidades de golpe identificadas são:
Falso contato no WhatsApp: os golpistas usam a foto de um amigo ou familiar e entram em contato pedindo uma transferência urgente via Pix, geralmente alegando uma emergência ou um problema com o aplicativo do banco.
Central de atendimento falsa: a vítima recebe uma ligação de alguém que se passa por funcionário do banco. O fraudador informa sobre uma suposta transação suspeita e instrui a pessoa a realizar um “teste” no Pix para cancelar a operação, mas o dinheiro vai para a conta do criminoso.
Engenharia social com QR Code: códigos falsos são inseridos em lives, sites de comércio eletrônico falsificados ou enviados por e-mail e mensagens. Ao escanear o código, a vítima realiza o pagamento diretamente para o golpista, acreditando estar comprando um produto ou fazendo uma doação.
“Bug” do Pix: uma das táticas mais populares em redes sociais, promete que, ao transferir um valor para uma chave específica, o sistema retornará o dobro do dinheiro por causa de uma suposta falha. Trata-se de uma promessa falsa para roubar o dinheiro da vítima.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.