5 plantas que ajudam no crescimento do cabelo e podem ser cultivadas em casa

Alecrim, babosa e outras plantas podem ser cultivadas em casa e usadas em receitas caseiras para fortalecer os fios; veja como fazer

Raissa Ferri
22/05/2026 10:25

Hortelã e alecrim são algumas das plantas que podem ser cultivadas em casa e usadas para fortalecer e nutrir os fios. crédito: Unsplash/ Bonnie Kittle

Ter um cabelo forte e saudável não depende apenas de produtos caros comprados em farmácias. Uma solução natural e acessível está no cultivo de plantas em casa, que podem ser usadas em receitas simples para nutrir os fios. Além de embelezar o ambiente, essas espécies oferecem vitaminas e propriedades que estimulam o crescimento e combatem a queda.

Antes de usar qualquer planta no cabelo, faça um teste de alergia em uma pequena área da pele e, em caso de dúvidas, consulte um dermatologista.

Integrar essas plantas na rotina de cuidados capilares é uma forma prática de aproveitar seus benefícios. O preparo geralmente envolve chás, tônicos ou máscaras que podem ser aplicados diretamente no couro cabeludo ou no comprimento dos fios. Conheça cinco opções fáceis de manter em casa.

1. Alecrim

O alecrim é conhecido por estimular a circulação sanguínea no couro cabeludo, o que ajuda a fortalecer os folículos capilares e a promover o crescimento. Suas propriedades antioxidantes também auxiliam na prevenção da queda e do envelhecimento precoce dos fios.

Para usar, prepare um tônico: ferva alguns ramos frescos em água por cerca de 15 minutos. Espere esfriar, coe e borrife a infusão diretamente na raiz do cabelo, massageando suavemente. Não é necessário enxaguar. No cultivo, o alecrim gosta de sol direto e pouca água.

2. Babosa (Aloe vera)

A babosa é um hidratante natural poderoso. Seu gel, rico em vitaminas e minerais, nutre profundamente os cabelos e ajuda a hidratar o couro cabeludo, combatendo a caspa e a oleosidade excessiva.

Para uma máscara de hidratação, retire o gel de uma folha e bata no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Aplique nos cabelos limpos e úmidos, deixe agir por 20 minutos e enxágue. A planta se adapta bem a ambientes internos com luz indireta e precisa de regas espaçadas.

3. Hortelã

Com propriedades antissépticas e adstringentes, a hortelã é excelente para quem tem cabelos oleosos. Ela proporciona uma sensação refrescante, alivia a coceira no couro cabeludo e ajuda a regular a produção de sebo, deixando os fios mais soltos e limpos.

O chá de hortelã pode ser usado como enxágue final após a lavagem tradicional. Basta preparar a infusão, deixar esfriar e despejar sobre os cabelos. Para cultivar, mantenha o solo sempre úmido e em um local que receba luz solar pela manhã.

4. Camomila

A camomila é ideal para acalmar o couro cabeludo sensível e irritado. Suas propriedades suavizantes também realçam o brilho, e o uso contínuo pode proporcionar sutis reflexos mais claros em cabelos loiros ou castanho-claros.

Prepare um chá forte com as flores secas ou frescas. Após esfriar, use o líquido para enxaguar os cabelos depois do condicionador. Para ter a planta em casa, garanta um local com sol pleno para que ela floresça com vigor.

5. Jaborandi

O jaborandi é uma planta tradicionalmente conhecida por auxiliar no combate à queda capilar, pois fortalece a raiz e estimula o crescimento dos fios. É rico em substâncias como a pilocarpina, que contribui para a saúde do bulbo capilar.

Amasse algumas folhas frescas para extrair o sumo e aplique diretamente no couro cabeludo, massageando por alguns minutos antes de lavar o cabelo normalmente. O jaborandi prefere locais de meia-sombra e um solo que se mantenha constantemente úmido.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

