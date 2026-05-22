Como usar a inteligência artificial para decorar sua casa?

Imaginar a sala dos sonhos ou testar um novo sofá sem sair de casa já é uma realidade acessível graças à inteligência artificial. Novas ferramentas digitais estão transformando a maneira como planejamos a decoração, permitindo visualizar mudanças em tempo real e experimentar estilos com apenas alguns cliques, antes mesmo de comprar uma lata de tinta ou um móvel novo.

Essa tecnologia funciona de forma simples para o usuário. A maioria das plataformas pede que você envie uma foto do ambiente que deseja modificar. Em seguida, com base em comandos de texto, a IA gera imagens realistas do espaço com as alterações solicitadas, como uma nova cor na parede, um piso diferente ou até uma disposição completamente nova dos móveis.

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O processo elimina grande parte da incerteza comum em projetos de decoração. Em vez de apenas imaginar como um tapete estampado ficaria na sala, é possível ver o resultado virtualmente. Isso ajuda a tomar decisões mais seguras, economizando tempo e dinheiro ao evitar compras por impulso que não harmonizam com o restante do ambiente.

Ferramentas para transformar sua casa

Diversos aplicativos e sites já oferecem essa funcionalidade. Alguns são focados em gerar inspiração, enquanto outros permitem uma edição mais prática do seu próprio espaço. Conheça algumas opções e como elas podem ser úteis no seu projeto:

Geradores de imagem: plataformas como Midjourney ou Dall-E podem criar ambientes do zero a partir de uma descrição. São ideais para a fase de inspiração, ajudando a definir um estilo. Você pode pedir, por exemplo, por uma "cozinha com armários verdes e bancada de madeira em um estilo rústico moderno".

Reformas virtuais: ferramentas como RoomGPT, Interior AI e Remodel AI são especializadas em "redecorar" fotos de ambientes reais. Basta carregar a imagem do seu cômodo, selecionar o estilo desejado (moderno, industrial, minimalista) e a ferramenta aplica as mudanças, mantendo a arquitetura original do espaço.

Aplicativos de marcas: grandes redes de varejo de móveis e marcas de tintas, como Suvinil e Coral, também desenvolveram suas próprias tecnologias. Com esses aplicativos, é possível usar a câmera do celular para projetar um sofá da loja na sua sala em realidade aumentada ou testar cores diretamente na sua parede.

O uso dessas ferramentas democratiza o acesso ao design de interiores, gerando resultados em segundos. Elas servem como um assistente virtual que oferece uma prévia do resultado final, tornando o processo de decorar a casa mais interativo e alinhado às suas expectativas. É importante notar que as versões gratuitas geralmente têm limitações, como marcas d'água ou um número restrito de projetos por dia, mas ainda são um excelente ponto de partida antes de qualquer investimento financeiro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.