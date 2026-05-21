5 tipos de investimentos comuns em carteiras de alta renda no Brasil

A carteira de investimentos dos super-ricos brasileiros vai muito além das ações negociadas na bolsa de valores. Em um ano como 2026, marcado por uma taxa Selic ainda em patamar elevado, na casa dos 15% ao ano, mas com expectativa de um ciclo de queda de juros, além de ser um ano eleitoral no país, a alocação se torna ainda mais sofisticada, com foco em proteção de patrimônio, diversificação global e acesso a oportunidades restritas ao grande público.

Este artigo aborda categorias de investimentos frequentemente encontradas em portfólios de alta renda, mas não se baseia em uma pesquisa específica sobre as preferências atuais dos investidores, servindo como um guia informativo sobre as opções disponíveis.

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Essa abordagem permite que grandes fortunas naveguem por cenários de instabilidade econômica sem abrir mão do crescimento. Em vez de concentrar recursos em um único mercado, a diversificação é a palavra de ordem. A combinação de ativos no Brasil e no exterior cria uma base sólida contra flutuações de câmbio e riscos políticos locais.

A seguir, conheça cinco classes de ativos comuns em portfólios sofisticados.

Principais classes de ativos em portfólios sofisticados

Fundos exclusivos: são estruturas de investimento personalizadas para um único cotista ou família. Imagine um fundo criado sob medida, com regras e estratégias alinhadas aos objetivos do investidor. Eles oferecem vantagens tributárias e acesso a gestores e ativos que não estão disponíveis para o varejo. Ativos no exterior: investir fora do Brasil é uma forma de dolarizar parte do patrimônio e se proteger da instabilidade da economia brasileira. As alocações incluem desde ações de gigantes de tecnologia na bolsa americana até títulos da dívida de governos de países desenvolvidos, considerados os mais seguros do mundo. Private Equity e Venture Capital: essa modalidade consiste em investir diretamente em empresas que ainda não têm capital aberto na bolsa. O objetivo é comprar uma participação em negócios promissores, ajudá-los a crescer e, no futuro, vender essa fatia com grande lucro. É um investimento de alto risco, mas com potencial de retorno igualmente elevado. Ativos reais e agronegócio: imóveis de alto padrão, fazendas produtivas e outros ativos tangíveis continuam sendo uma aposta segura para a preservação de capital. Eles funcionam como uma proteção natural contra a inflação, já que seu valor tende a se corrigir ao longo do tempo, e no caso do agronegócio, geram renda constante. Renda fixa estruturada: os mais ricos não se limitam aos títulos públicos tradicionais. Eles buscam produtos mais complexos e rentáveis, como os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e do Agronegócio (CRAs), além de debêntures de empresas com boa classificação de risco. Esses ativos oferecem prêmios maiores que os investimentos mais conservadores. Um grande atrativo dos CRIs e CRAs é a isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos para pessoas físicas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.