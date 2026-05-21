Piso dos professores em 2026: por que o novo reajuste ainda provoca disputas

O piso salarial nacional para os professores da educação básica pública é de R$ 5.130,63 em 2026, um valor vigente desde janeiro. O reajuste de 5,4% serve como referência mínima para a jornada de 40 horas semanais, mas sua aplicação, mesmo sob uma nova regra, continua sendo motivo de um debate constante entre governos, prefeituras e os sindicatos da categoria.

A definição do piso é uma conquista importante para os educadores, pois busca garantir uma remuneração mínima digna em todo o território nacional. No entanto, o cumprimento da lei federal nem sempre acontece de forma automática, gerando disputas que frequentemente chegam à Justiça.

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O que mudou na regra de cálculo em 2026?

Até 2025, o reajuste do piso era baseado exclusivamente na variação do valor mínimo por aluno do Fundeb. Contudo, essa metodologia quase levou ao congelamento do piso em 2026, com uma projeção de aumento de apenas 0,37%. Para evitar essa estagnação, o governo federal editou a Medida Provisória 1.334/2026, alterando a Lei do Piso (Lei nº 11.738/2008) e estabelecendo um novo critério de cálculo mais estável.

Como o piso é calculado agora?

Com a nova legislação, o cálculo do piso passou a considerar a soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior com 50% da média da variação da receita real do Fundeb dos últimos cinco anos. Essa mudança garantiu que o reajuste de 5,4% em 2026 representasse um ganho real de 1,5% acima da inflação de 2025, que foi de 3,9% (INPC).

Por que o pagamento ainda gera debate?

O principal ponto de atrito continua sendo o impacto financeiro do reajuste nos cofres de estados e, principalmente, municípios. Muitos gestores alegam não ter orçamento para arcar com o aumento definido pelo governo federal, argumentando que a União estabelece o valor, mas não oferece o repasse de recursos suficiente para cobrir os novos custos.

Essa dificuldade financeira leva a situações em que prefeituras e governos estaduais pagam abaixo do piso ou criam abonos temporários, em vez de incorporar o aumento ao salário base, o que afeta diretamente a carreira dos educadores. Do outro lado, sindicatos em todo o Brasil defendem o cumprimento da lei como um passo essencial para a valorização dos profissionais da educação. A disputa resulta em negociações tensas, paralisações e ações judiciais por todo o país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.