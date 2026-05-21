Cadeira infantil para carros: como escolher o modelo certo e instalar

A segurança de crianças em veículos é uma prioridade permanente no Brasil. Garantir que os pequenos estejam protegidos depende diretamente do uso correto da cadeirinha, um item obrigatório por lei e essencial para reduzir os riscos de ferimentos graves em caso de acidentes.

Escolher o modelo ideal e fazer a instalação de forma correta, no entanto, ainda gera muitas dúvidas. O primeiro passo é entender que cada fase do desenvolvimento infantil exige um tipo específico de dispositivo, projetado para oferecer a máxima proteção de acordo com o peso e a altura da criança.

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O Código de Trânsito Brasileiro, na chamada Lei da Cadeirinha, determina que crianças de até 10 anos que não tenham atingido 1,45 metro de altura devem ser transportadas no banco traseiro, sempre em um dispositivo de retenção adequado, sendo a altura o critério decisivo para a dispensa do equipamento. O descumprimento da regra é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, adição de 7 pontos na CNH e retenção do veículo até a regularização.

Tipos de cadeirinha por idade e peso

Para não errar na escolha, o ideal é seguir as classificações baseadas nos grupos de massa, que geralmente acompanham a idade da criança. A escolha correta do equipamento é o primeiro passo para uma viagem segura.

Bebê conforto (Grupo 0+): Indicado para recém-nascidos e crianças com até 13 kg, o que corresponde a cerca de 1 ano de idade. Este dispositivo deve ser instalado obrigatoriamente virado para o vidro traseiro do carro, na posição contrária ao movimento. Especialistas recomendam manter a criança nessa posição pelo maior tempo possível, mesmo após 1 ano, pois ela protege melhor a cabeça e o pescoço em caso de uma freada brusca ou colisão.

Cadeirinha (Grupo 1): Projetada para crianças de 9 a 18 kg, aproximadamente de 1 a 4 anos. Nessa fase, o equipamento já pode ser instalado virado para a frente, na mesma direção do fluxo do veículo.

Assento de elevação (Grupos 2 e 3): Conhecido também como booster, é usado por crianças de 15 a 36 kg, geralmente entre 4 e 7 anos. Sua função é posicionar a criança na altura correta para que o cinto de segurança de três pontos do próprio carro passe pelas partes certas do corpo: sobre o ombro e o peito, e na região dos quadris.

Como instalar o dispositivo corretamente

A instalação correta é tão importante quanto a escolha do modelo. Primeiramente, leia sempre o manual de instruções tanto da cadeirinha quanto do veículo. Verifique se seu carro possui o sistema Isofix, que usa ganchos para prender o dispositivo diretamente na estrutura do veículo. Para cadeirinhas viradas para a frente, o sistema Isofix inclui um terceiro ponto de ancoragem, o Top Tether, que aumenta significativamente a estabilidade e a segurança.

Caso a instalação seja feita com o cinto de segurança do carro, passe-o exatamente pelos locais indicados no dispositivo, geralmente marcados em azul (para o bebê conforto virado para trás) ou vermelho (para cadeirinhas viradas para frente). Após prender, pressione a cadeirinha contra o banco do carro e puxe o cinto para eliminar qualquer folga.

Para garantir que a instalação está firme, segure a base da cadeirinha e tente movê-la lateralmente e para frente. A folga não deve ser maior do que 2,5 centímetros. Por fim, verifique a validade do dispositivo e nunca reutilize uma cadeirinha que esteve em um acidente, mesmo que não apresente danos visíveis, pois sua estrutura interna pode estar comprometida.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.