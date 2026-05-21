Escalada segura: 7 dicas de especialistas para iniciantes no esporte

A prática do montanhismo mistura desafio físico e contato com a natureza, e exige preparo, técnica e, acima de tudo, respeito às normas de segurança para evitar riscos e acidentes, que podem ser fatais.

Fazer uma escalada vai muito além de uma simples caminhada. A atividade envolve terrenos acidentados, variações climáticas bruscas e a necessidade de equipamentos específicos. Ignorar qualquer um desses fatores aumenta exponencialmente o perigo, reforçando a importância de um planejamento cuidadoso.

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Para quem deseja se aventurar nas montanhas de forma segura, seguir algumas orientações básicas é fundamental. Confira sete passos essenciais para iniciantes no esporte.

Preparo físico é essencial

Escalar exige um bom condicionamento cardiovascular e força muscular, principalmente nas pernas, costas e braços. Invista em treinos regulares que simulem o esforço da subida, como caminhadas em terrenos inclinados e exercícios de fortalecimento, meses antes de sua primeira grande aventura. Nunca escale sozinho

Para iniciantes, a presença de um guia certificado ou de um parceiro experiente é inegociável. Além de conhecer a rota e os possíveis perigos, um profissional pode oferecer suporte técnico e tomar decisões importantes em situações de emergência. Use o equipamento adequado

Botas de caminhada que protejam os tornozelos, capacete e roupas adequadas para o clima são o mínimo. Dependendo do nível da escalada, cordas, mosquetões e outros itens de segurança são obrigatórios. Alugue ou compre equipamentos de qualidade e aprenda a usá-los corretamente. Consulte a previsão do tempo

As condições climáticas na montanha mudam rapidamente e de forma imprevisível. Verifique a previsão para a região com antecedência e esteja preparado para mudanças, levando agasalhos e capas de chuva, mesmo em dias de sol. Se o tempo estiver ruim, adie a subida. Comece com trilhas e montanhas fáceis

Não tente escalar uma montanha de alta dificuldade logo de cara. Busque por rotas indicadas para iniciantes, que permitam ganhar experiência e confiança gradualmente. Respeite o processo de aprendizado e a evolução do seu corpo e técnica. Avise sobre seu roteiro

Sempre informe amigos ou familiares sobre o seu plano, incluindo a rota detalhada, os horários previstos de saída e de retorno. Leve um celular com a bateria carregada e, se possível, um comunicador via satélite para locais sem sinal de operadora. Além disso, verifique se a área exige um registro obrigatório antes da subida. Respeite seus próprios limites

O cansaço, o mal-estar e a altitude são fatores que não podem ser ignorados. Aprenda a reconhecer os sinais de alerta que seu corpo dá. Saber a hora de desistir e voltar não é sinal de fracasso, mas sim de inteligência e respeito pela própria vida. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.