É seguro viajar para a Rússia em 2026? O que saber antes de planejar

Planejar uma viagem para a Rússia em 2026 exige uma análise cuidadosa do cenário geopolítico atual. O conflito na Ucrânia e as sanções internacionais impostas ao país criaram uma série de desafios práticos para os turistas, desde a logística de voos até a realização de pagamentos. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, mantém alertas importantes sobre a segurança na região.

A recomendação oficial é que os cidadãos brasileiros avaliem a real necessidade da viagem e adiem planos não essenciais, principalmente para áreas próximas à fronteira com a Ucrânia. Para quem decide seguir com a viagem, o órgão sugere atenção redobrada e o cadastro no sistema consular. O Itamaraty menciona que a situação exige 'cautela devido ao ambiente político imprevisível', mas não classifica a Rússia no mesmo nível de risco de destinos como a Ucrânia ou os 11 países do Oriente Médio alertados em fevereiro de 2026. Vale ressaltar que viagens oficiais ao país continuam ocorrendo, como a visita presidencial brasileira em maio de 2026.

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Dificuldades com voos e pagamentos

Chegar à Rússia se tornou mais complexo e caro. A maioria das companhias aéreas europeias e norte-americanas suspendeu os voos diretos. As rotas mais comuns para brasileiros agora envolvem conexões em países como Turquia ou Sérvia, o que pode encarecer e prolongar significativamente o tempo de deslocamento. É importante notar que os Emirados Árabes Unidos, outra opção de conexão, também figuram na lista de países com alertas do Itamaraty desde fevereiro de 2026 devido às tensões no Oriente Médio.

Outro grande obstáculo é o sistema financeiro. Cartões de crédito internacionais, como Visa e Mastercard, não funcionam no país. Para as despesas diárias, as opções se resumem a duas alternativas principais: levar uma quantidade significativa de dinheiro em espécie (dólares ou euros) para trocar por rublos ao chegar ou tentar obter um cartão do sistema de pagamento russo "Mir", um processo pouco acessível para turistas.

Como é o clima para turistas

Apesar do ambiente político tenso, o dia a dia para turistas nas principais cidades russas, como Moscou e São Petersburgo, costuma ser tranquilo. A população local geralmente não demonstra hostilidade com estrangeiros, e a nacionalidade brasileira tende a ser vista com neutralidade ou até simpatia.

A infraestrutura turística, como hotéis, restaurantes e museus, continua funcionando normalmente. No entanto, é comum observar uma presença policial e militar reforçada nas ruas. O conselho geral é manter uma postura de turista, focar nas atividades culturais e de lazer e não se envolver em discussões políticas ou participar de manifestações.

É fundamental ter sempre consigo uma cópia do passaporte e do visto. Seguir as orientações das autoridades locais e evitar fotografar instalações militares ou de segurança ajuda a garantir uma estadia sem problemas. Manter a discrição sobre assuntos sensíveis é a melhor forma de aproveitar a viagem com segurança.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.