7 dicas para comprar móveis e eletrodomésticos online com segurança

A transformação digital do varejo e a consolidação do comércio eletrônico têm mudado a forma como os consumidores compram móveis e eletrodomésticos. Com a facilidade de comparar preços e a variedade de ofertas, mobiliar a casa online se tornou uma opção atraente, mas que exige atenção redobrada para não cair em golpes. Com mais de 78% dos consumidores fazendo compras pelo smartphone, a praticidade se tornou prioridade.

As promoções podem ser tentadoras, porém o risco de encontrar sites falsos ou lidar com problemas na entrega é real. Para garantir que a compra de um sofá novo ou daquela geladeira dos sonhos seja uma experiência positiva, é fundamental adotar algumas práticas de segurança. Medidas simples podem evitar prejuízos financeiros e muita dor de cabeça.

Leia Mais

Sete passos para uma compra online segura

1. Pesquise a reputação da loja: antes de fechar o negócio, verifique o que outros consumidores dizem sobre a empresa em sites como o Reclame Aqui. Busque também pelo CNPJ da loja no site da Receita Federal para confirmar se ela realmente existe e está ativa.

2. Desconfie de preços muito baixos: promoções com descontos fora da realidade são o principal chamariz para golpes. Compare o valor do produto em diferentes sites conhecidos. Se a oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é.

3. Verifique a segurança do site: o endereço da página deve começar com "https" e exibir um ícone de cadeado na barra do navegador. Isso indica que a conexão é criptografada, protegendo seus dados pessoais e de pagamento contra interceptações.

4. Use o cartão de crédito virtual: a maioria dos aplicativos de banco oferece a opção de gerar um cartão virtual para uma única compra, também chamado de cartão temporário ou de uso único. Essa é a forma mais segura de pagamento, pois o número expira logo após o uso e não pode ser clonado.

5. Leia a política de troca e entrega: conheça as regras da loja para devolução, os prazos de entrega e o valor do frete antes de finalizar o pedido. Para itens grandes, como móveis, esses detalhes são ainda mais importantes para evitar surpresas desagradáveis.

6. Guarde todos os comprovantes: salve os e-mails de confirmação do pedido, a nota fiscal e até mesmo capturas de tela da oferta. Esses documentos são sua garantia caso precise acionar a loja ou os órgãos de defesa do consumidor.

7. Cuidado com links e perfis falsos: evite clicar em promoções recebidas por mensagens ou anúncios suspeitos. A melhor forma de acessar uma loja é digitar o endereço do site diretamente no navegador. Verifique também se a empresa possui perfis oficiais e verificados nas redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.