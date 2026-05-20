Assine
overlay
Início Trends
Minas Gerais

Mesmo com desafios climáticos, cana mantém peso econômico em Minas

Veja os dados da safra recém-encerrada, marcada por desafios climáticos, e as perspectivas de recuperação do setor para o ciclo que se inicia no estado.

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
20/05/2026 16:45

compartilhe

SIGA
×
Mesmo com desafios climáticos, cana mantém peso econômico em Minas
Plantação de cana-de-açúcar, essencial para a produção de açúcar e etanol que movimenta a economia mineira. crédito: Pxhere/ Arquivo

O agronegócio da cana-de-açúcar reafirma sua força na economia de Minas Gerais, movimentando bilhões de reais e sustentando milhares de empregos. Com uma produção robusta que se destaca no cenário nacional, o estado se consolida não apenas como um grande produtor de açúcar, mas também como um polo estratégico na geração de etanol.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A safra 2025/26, encerrada em abril deste ano, foi marcada por condições climáticas adversas que impactaram a produtividade. O estado processou entre 74 milhões e 77,1 milhões de toneladas de cana, de acordo com dados da Siamig e da Conab. A produção de açúcar ficou em torno de 5 milhões de toneladas, enquanto a de etanol alcançou 2,7 bilhões de litros, uma queda significativa em relação ao ciclo anterior. Mesmo com a quebra, a cadeia produtiva manteve seu forte impacto na arrecadação e na geração de empregos.

Leia Mais

A produção não se limita aos produtos primários. O bagaço da cana, por exemplo, é amplamente utilizado para a cogeração de bioeletricidade, fornecendo energia limpa para as próprias usinas e para o sistema elétrico nacional. Essa diversificação mostra a capacidade de inovação e a busca por sustentabilidade do setor sucroenergético no estado.

Onde a produção se concentra?

A maior parte da produção mineira está no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba. Cidades como Uberaba, Ituiutaba, Frutal e Uberlândia abrigam grandes usinas e extensas áreas de cultivo. A localização geográfica privilegiada dessas regiões, com solos férteis e boa logística de escoamento, favorece a competitividade dos produtos no mercado interno e externo.

Esses municípios se tornaram verdadeiros polos do agronegócio, onde a economia local gira em torno da cana. A atividade impulsiona desde o comércio de máquinas agrícolas e insumos até a oferta de serviços especializados, criando um ciclo econômico virtuoso que beneficia toda a população.

Perspectivas de recuperação e desafios para 2026/27

Após um ciclo desafiador, as perspectivas para a safra 2026/27, já em andamento, são de forte recuperação. A estimativa é que Minas Gerais processe 83,3 milhões de toneladas de cana, um crescimento de 11,6% impulsionado pela melhora nas condições climáticas. Com isso, a produção de açúcar deve ficar entre 5,6 e 6,1 milhões de toneladas.

O desafio contínuo do setor é aumentar a produtividade de forma sustentável, utilizando tecnologia e práticas agrícolas aprimoradas. Além disso, o mercado de biocombustíveis avança com projetos de etanol de segunda geração (E2G) e biogás, consolidando a cana como uma fonte estratégica de energia limpa e renovável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay