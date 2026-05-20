Boom do áudio: mercado de podcasts já movimenta US$ 30 bilhões
Com 580 milhões de ouvintes globais, áudio digital se consolida como mídia multitarefa; Brasil é o segundo maior mercado consumidor do mundo.
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Em um cotidiano dominado por telas, o áudio ressurge em 2026 como um companheiro essencial. Rádios online e podcasts conquistaram um espaço definitivo na rotina de milhões de pessoas, transformando o ato de ouvir em uma experiência flexível e pessoal, seja no trânsito, na academia ou durante o trabalho.
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O grande trunfo do áudio é sua capacidade de funcionar como uma mídia de acompanhamento, um formato ideal para a multitarefa. Enquanto os olhos estão ocupados, os ouvidos ficam livres para absorver informação e entretenimento. Os números comprovam o fenômeno: o mercado global de podcasts atingiu US$ 30,03 bilhões em 2025, com uma audiência que já ultrapassa 580 milhões de pessoas.
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O Brasil se destaca como uma potência nesse cenário, consolidando-se como o segundo maior consumidor mundial de podcasts. Dados de 2026 mostram que 42,9% dos usuários de internet no país consomem conteúdo em áudio semanalmente. No total, 92% dos brasileiros ouviram algum formato de áudio nos últimos 30 dias.
A rádio online, por sua vez, modernizou um formato tradicional. Ela deixou de depender de um aparelho físico e agora está acessível em qualquer smartphone ou computador. Com uma variedade imensa de estações segmentadas, o ouvinte tem um poder de escolha que o rádio convencional raramente oferecia.
Já os podcasts representam a liberdade do conteúdo sob demanda. O formato permite que cada pessoa monte sua própria programação, escolhendo exatamente o que, quando e como quer ouvir. A diversidade de assuntos é praticamente infinita, indo de análises políticas aprofundadas até programas de comédia e narrativas de ficção.
Os motivos por trás do sucesso
O crescimento do consumo de áudio digital pode ser explicado por alguns fatores-chave que se alinham ao comportamento contemporâneo. A combinação de tecnologia e novas necessidades sociais criou o ambiente perfeito para essa retomada.
Flexibilidade e multitarefa: a principal vantagem é a possibilidade de consumir conteúdo enquanto se realiza outras atividades, otimizando o tempo.
Companhia e conexão: em um mundo cada vez mais individualizado, a voz humana gera uma sensação de proximidade e companhia, tornando o áudio um antídoto contra a solidão.
Redução do cansaço visual: passar horas em frente a telas de computadores e celulares causa fadiga. O áudio surge como uma alternativa de lazer e informação que descansa os olhos.
Conteúdo nichado e aprofundado: os podcasts, em especial, permitem explorar temas com uma profundidade que outras mídias muitas vezes não conseguem, criando comunidades de ouvintes com interesses em comum.
Essa mudança de hábito já impacta o mercado de conteúdo e publicidade. Criadores e marcas estão cada vez mais atentos ao potencial do áudio para construir relacionamentos duradouros com o público, investindo em produções originais e formatos inovadores. A tendência indica que o ato de ouvir continuará a ganhar relevância, consolidando o áudio como um pilar fundamental da comunicação digital.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.