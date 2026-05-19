Litoral do Espírito Santo: 7 destinos para conhecer de norte a sul

O Espírito Santo tem atraído cada vez mais olhares, mas seu litoral guarda segredos que vão muito além dos cartões-postais. Para quem busca fugir do óbvio, o estado oferece uma combinação única de dunas, falésias e águas cristalinas, de norte a sul. É a oportunidade perfeita para descobrir refúgios paradisíacos e roteiros cheios de charme.

Explorar a costa capixaba revela desde vilas rústicas e animadas pela cultura local até balneários sofisticados com excelente infraestrutura. Seja para uma viagem em família, uma aventura a dois ou um mergulho na tranquilidade, há sempre um destino esperando para ser descoberto. Conheça sete opções imperdíveis para o seu próximo roteiro.

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1. Itaúnas, em Conceição da Barra

Famosa por suas dunas imponentes que avançam sobre a antiga vila e pelo tradicional forró pé de serra, Itaúnas é um destino único no extremo norte do estado. O Parque Estadual de Itaúnas protege o ecossistema de restinga e manguezal, oferecendo trilhas e passeios de barco pelo rio que leva o mesmo nome da vila.

2. Guriri, em São Mateus

Principal balneário do norte capixaba, Guriri é conhecido pela infraestrutura completa e pela agitação durante o verão. Suas praias de águas mornas são ideais para famílias, enquanto a avenida principal concentra bares e restaurantes que garantem o movimento noturno. É um ponto de partida estratégico para explorar outras praias da região.

3. Aracruz e suas praias tranquilas

A região de Aracruz abriga praias de visual marcante, como Coqueiral e Barra do Sahy. Com falésias coloridas e mar calmo, são locais perfeitos para quem busca sossego. A cultura indígena também é um forte atrativo, com aldeias abertas à visitação que oferecem um rico intercâmbio cultural.

4. Manguinhos, na Serra

Este balneário na Serra, próximo à capital Vitória, é um convite à boa gastronomia e à tranquilidade. Com ruas de terra e um ar bucólico, Manguinhos é repleto de restaurantes especializados em moqueca e frutos do mar. Suas praias de águas calmas são ideais para relaxar e apreciar o pôr do sol.

5. Praia da Costa, em Vila Velha

Um clássico da Grande Vitória, a Praia da Costa combina a agitação urbana com uma orla organizada e um mar de águas claras. É perfeita para a prática de esportes, como stand-up paddle e ciclismo no calçadão. A proximidade com pontos turísticos como o Convento da Penha a torna uma parada obrigatória.

6. Guarapari e suas enseadas

Embora seja o destino mais famoso, vale a pena explorar as praias menos movimentadas de Guarapari, como Setiba e Três Praias. Essas enseadas de águas transparentes e cercadas por vegetação nativa formam piscinas naturais perfeitas para mergulho e contato com a natureza, fugindo da agitação das praias centrais.

7. Anchieta e o balneário de Iriri

Conhecido como o "Caribe Capixaba", o balneário de Iriri, em Anchieta, encanta por suas pequenas praias de areia dourada e mar azul-esverdeado. A Praia da Areia Preta, com suas famosas areias monazíticas, e a Praia dos Namorados são ótimas para quem busca um ambiente charmoso e acolhedor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.