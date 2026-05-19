Mulheres na direção: conheça as diretoras que comandam o audiovisual

A estreia da novela “Quem Ama Cuida” coloca a diretora artística Amora Mautner novamente em destaque no horário nobre. O trabalho dela, conhecido por sucessos como “Avenida Brasil”, é um exemplo de como as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no comando de grandes produções no cinema e na televisão, trazendo novas perspectivas para o público.

Essa presença crescente não se reflete apenas em números, mas na diversidade de narrativas que chegam às telas. As diretoras imprimem suas visões em diferentes gêneros, desde dramas intimistas até blockbusters de super-heróis, quebrando barreiras em uma indústria historicamente dominada por homens.

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O resultado é um conteúdo mais rico e plural, que dialoga com as transformações da sociedade. Essas profissionais não apenas contam histórias, mas também inspiram uma nova geração de talentos a seguir o mesmo caminho, fortalecendo a presença feminina em todas as áreas do audiovisual.

Diretoras que você precisa conhecer

O cenário nacional e internacional está repleto de diretoras talentosas que estão por trás de produções aclamadas. Conheça alguns nomes que se destacam:

Anna Muylaert: cineasta brasileira reconhecida pelo premiado filme “Que Horas Ela Volta?”. Seu trabalho é marcado por um olhar sensível sobre as relações sociais e familiares no Brasil, com forte apelo crítico e emocional.

Laís Bodanzky: diretora, roteirista e produtora brasileira reconhecida por sua contribuição ao cinema nacional. Entre seus trabalhos mais conhecidos está o filme “Bicho de Sete Cabeças”, que recebeu diversos prêmios e ganhou destaque por retratar de forma intensa a realidade dos manicômios no Brasil.

Petra Costa: documentarista que ganhou projeção internacional com “Democracia em Vertigem”, produção que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Seus filmes exploram a política e a memória do país de forma pessoal e investigativa.

Greta Gerwig: um dos nomes mais influentes de Hollywood, Greta dirigiu o fenômeno global “Barbie” e o aclamado “Adoráveis Mulheres”. Seu estilo combina narrativas sobre o universo feminino com uma estética moderna e diálogos inteligentes.

Chloé Zhao: vencedora do Oscar de Melhor Direção por “Nomadland”, Chloé Zhao também comandou o filme de super-heróis da Marvel “Eternos”. Ela é conhecida por sua habilidade em mesclar grandes espetáculos visuais com histórias profundamente humanas.

Sofia Coppola: diretora, roteirista, produtora e atriz norte-americana conhecida por seu estilo sensível e intimista no cinema contemporâneo. Filha do renomado cineasta Francis Ford Coppola, ganhou reconhecimento internacional com “Encontros e Desencontros”, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.