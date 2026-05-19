Onde fazer ou atualizar seu Cadastro Único em Belo Horizonte; veja os locais

Moradores de Belo Horizonte que precisam se inscrever ou atualizar o Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal devem realizar o procedimento de forma presencial. O registro é a porta de entrada para benefícios como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Tarifa Social de Energia Elétrica.

O atendimento é feito nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e em postos específicos da prefeitura, de forma territorial, ou seja, cada unidade atende a uma área específica da cidade. O horário de funcionamento é, geralmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para localizar o CRAS correto para o seu endereço e realizar um pré-agendamento, moradores podem utilizar o aplicativo PBH.

Recomenda-se entrar em contato com a unidade por telefone antes de ir para confirmar o horário e se o serviço desejado exige agendamento prévio. É fundamental que os dados estejam sempre atualizados, especialmente em casos de mudança de endereço, alteração na composição familiar ou na renda, para evitar o bloqueio ou cancelamento de benefícios.

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Quais documentos são necessários?

Para agilizar o atendimento, o Responsável Familiar deve comparecer ao posto com os documentos originais de todas as pessoas que moram na casa. A apresentação dos documentos de todos os membros é obrigatória. Confira a lista:

Para o Responsável Familiar: CPF ou Título de Eleitor e um comprovante de residência, preferencialmente a conta de luz. (Caso não tenha um documento em seu nome, verifique na unidade as alternativas disponíveis).

Para os demais membros da família: um dos seguintes documentos para cada pessoa: CPF, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento ou Carteira de Trabalho.

Onde fazer o Cadastro Único em BH

Belo Horizonte possui mais de 30 unidades do CRAS. A lista abaixo apresenta alguns dos postos de atendimento. É essencial verificar qual CRAS atende o seu endereço, o que pode ser feito pelo aplicativo PBH ou consultando o site oficial da prefeitura. Recomenda-se também entrar em contato por telefone para confirmar o horário e a necessidade de agendamento.

Regional Barreiro

CRAS Independência: Maria Antonieta Ferreira 151 - Independência

CRAS Petrópolis: Rua Frederico Boy Prussiano,137 - Petrópolis

CRAS Vila Cemig: Rua Faisão, 1071 - Flávio Marques Lisboa

Regional Centro-Sul

CRAS Vila Marçola: Rua Engenheiro Lucas Júlio de Proença, 73

CRAS Vila Fátima: Rua Dona Benta, 145 - Vila Fátima

CRAS Vila Santa Rita de Cássia: Rua São Tomaz de Aquino, 640 - Vila Santa Rita de Cássia

Regional Leste

CRAS Granja de Freitas: Rua do Grupo, 12 - Granja de Freitas

CRAS Alto Vera Cruz: Rua Padre Júlio Maria, 1.550 - Alto Vera Cruz

CRAS Mariano de Abreu: Rua Cinco de Janeiro, S/N (Dentro do Campo da Pedreira II) - Mariano de Abreu (Endereço Temporário)

Regional Nordeste

CRAS União | Arthur de Sá: Rua Prof. Geraldo Fontes, 30 - União

CRAS Conjunto Paulo VI: Rua Neblina,120 - Conjunto Paulo VI

CRAS Vila Maria: Rua Professor Amílcar Viana Martins, 65 - Bairro Jardim Vitória

Regional Noroeste

CRAS Pedreira Prado Lopes: Avenida José Bonifácio, 189 - São Cristóvão

CRAS Vila Califórnia: Avenida Avaí, 700 - Vila Califórnia

CRAS Vila Coqueiral: Rua Rainha das Flores, 102 - Jardim Filadélfia

Regional Norte

CRAS Novo Aarão Reis: Avenida Risoleta Neves, 347 - Novo Aarão Reis

CRAS Jardim Felicidade: Rua Cecília Trindade da Silva, 55 - Conjunto Jardim Felicidade

CRAS Providência: Rua São Sebastião, 140 - Minaslândia

Regional Oeste

CRAS Havaí – Ventosa: Rua Manila, 432 - Havaí

CRAS Cabana: Rua Capim Branco, 231 - Vista Alegre

CRAS Vista Alegre I: Rua Aguanil, 425 - Vista Alegre

Regional Pampulha

CRAS Confisco: Rua Cecília Magalhães Gomes, 127 - Confisco

CRAS Santa Rosa: Av. Major Delfino de Paula, 2553 - Bairro São Francisco

CRAS Novo Ouro Preto: Rua Geraldina Cândida de Jesus, nº 92 - Novo Ouro Preto

Regional Venda Nova

CRAS Apolônia: Rua Visconde de Itaboraí, 304 - Jardim Leblon

CRAS Lagoa: Rua José Sabino Maciel, 120 - Lagoa

CRAS Mantiqueira: Rua Luzia Salomão, 300 - Mantiqueira Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.