Alimentação natural para cães: conheça os benefícios e como começar

A busca por uma vida mais saudável e refeições menos processadas chegou ao pote de ração dos cães. Muitos tutores consideram trocar o alimento seco pela chamada alimentação natural, que consiste em uma dieta caseira balanceada com ingredientes frescos e minimamente processados. A tendência acompanha uma preocupação crescente com o bem-estar dos animais.

Diferente de simplesmente oferecer restos de comida, a alimentação natural é uma dieta completa e personalizada, elaborada por um médico veterinário especializado em nutrição. O cardápio leva em conta a raça, o peso, a idade, o nível de atividade física e eventuais condições de saúde do animal, garantindo que ele receba todos os nutrientes necessários.

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Quais os benefícios da comida de verdade?

A mudança na dieta pode trazer resultados visíveis em pouco tempo. Muitos tutores relatam melhorias significativas na saúde e na disposição de seus cães. Entre as principais vantagens observadas, estão:

Pelagem e pele: os pelos ficam mais brilhantes e sedosos, e problemas de pele, como alergias e coceiras, podem diminuir.

Digestão: as fezes se tornam mais firmes, em menor volume e com menos odor, sinal de um melhor aproveitamento dos nutrientes.

Hidratação: alimentos frescos contêm mais água que a ração seca, ajudando a manter o cachorro mais hidratado ao longo do dia.

Energia e disposição: com uma nutrição de alta qualidade, é comum que os animais fiquem mais ativos e brincalhões.

Controle de peso: a dieta formulada corretamente ajuda na manutenção ou perda de peso de forma mais eficaz.

Cuidados essenciais antes de começar

A transição para a alimentação natural exige responsabilidade e, acima de tudo, orientação profissional. Oferecer uma dieta caseira sem o devido balanceamento pode causar graves deficiências nutricionais. Portanto, o primeiro passo é sempre procurar um veterinário nutricionista.

É fundamental entender que nem tudo que é saudável para humanos serve para os cães. Alguns alimentos são extremamente tóxicos para eles, como cebola, uva, chocolate, uva-passa e macadâmia. Outros como alho (em grandes quantidades) e abacate (especialmente casca e caroço) também devem ser evitados. A dieta deve ser preparada seguindo rigorosamente a receita prescrita, tanto nos ingredientes quanto nas quantidades.

A troca da ração pela comida deve ser feita de forma gradual para evitar problemas gastrointestinais, como vômitos e diarreia. O ideal é misturar os dois tipos de alimento por um período de sete a dez dias, aumentando progressivamente a porção da comida natural enquanto se diminui a quantidade de ração.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.