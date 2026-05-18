Não gosta de Black Mirror? 5 outras séries sobre tecnologia para maratonar

A série "Black Mirror" se consolidou como uma das produções mais impactantes sobre a relação entre humanidade e tecnologia. Com uma nova temporada confirmada pela Netflix, a obra continua a gerar debates, mas seu tom frequentemente pessimista pode não agradar a todos. Se você busca narrativas diferentes que também exploram o avanço tecnológico, existem ótimas alternativas para maratonar.

Preparamos uma lista com cinco séries que oferecem novas perspectivas sobre como a tecnologia molda o presente e o futuro, cada uma com uma abordagem única e envolvente.

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Ruptura (Severance)

Lançada em 2022 e disponível no Apple TV+, "Ruptura" apresenta um conceito intrigante: e se fosse possível separar cirurgicamente suas memórias do trabalho das memórias da vida pessoal? A trama segue funcionários de uma empresa misteriosa que se submetem a esse procedimento.

A série usa essa premissa para explorar temas como identidade, exploração corporativa e o verdadeiro significado de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, tudo com um suspense psicológico crescente.

Years and Years

Esta aclamada minissérie britânica de 2019, uma coprodução da BBC com a HBO, acompanha a vida da família Lyons ao longo de 15 anos no futuro. Disponível na Max, a trama avança no tempo a cada episódio, mostrando como inovações tecnológicas e mudanças políticas afetam diretamente o dia a dia de pessoas comuns.

Diferente do formato de antologia de "Black Mirror", a série constrói uma narrativa contínua e emocional. A tecnologia aqui não é o vilão principal, mas uma ferramenta que acelera transformações sociais de maneira realista e, por vezes, assustadora.

Mr. Robot

Um thriller psicológico que marcou época, "Mr. Robot" (2015-2019) mergulha no universo do hacktivismo. Ao longo de quatro temporadas concluídas, a história é centrada em Elliot, um engenheiro de segurança cibernética que se junta a um grupo anarquista para derrubar uma das maiores corporações do mundo.

A produção, disponível no Prime Video, se destaca pela precisão técnica e pela forma como discute vigilância, privacidade e o poder das grandes empresas de tecnologia na sociedade contemporânea.

Devs

Quando seu namorado desaparece após começar a trabalhar em uma divisão secreta de uma gigante da tecnologia, a engenheira de software Lily Chan inicia uma investigação por conta própria. O que ela descobre desafia as noções de livre-arbítrio e determinismo.

Com um ritmo mais contemplativo e visualmente deslumbrante, "Devs" (2020) é uma minissérie disponível no Star+ que provoca reflexões filosóficas profundas sobre o poder da computação quântica e o controle sobre o destino.

Westworld

Inicialmente ambientada em um parque de diversões futurista povoado por androides, "Westworld" expande sua trama para questionar o que define a consciência. A série, que explora a inteligência artificial, a natureza da realidade e a ética por trás da criação de vida sintética, podem ser assistidas digitalmente através da loja do Amazon Prime Video e da Apple TV Store.

Com narrativas complexas e reviravoltas, a produção, que foi concluída após quatro temporadas, oferece um espetáculo visual e intelectual para quem gosta de ficção científica que desafia o espectador a pensar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.