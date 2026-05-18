Guerra na Ucrânia: o legado de 4 anos no preço dos alimentos no Brasil

Mesmo a milhares de quilômetros de distância, a guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, deixou marcas profundas na economia global que ainda refletem no preço dos alimentos no Brasil. Passados quatro anos, os efeitos do conflito na produção de fertilizantes e na exportação de grãos continuam sendo um fator relevante na composição dos custos que chegam ao seu carrinho de compras.

No início do conflito, o Brasil enfrentou um grande desafio por ser um dos maiores importadores de fertilizantes e ter uma forte dependência de insumos da Rússia e de Belarus. As sanções e as barreiras logísticas causaram uma alta expressiva nos custos. Ao longo dos últimos quatro anos, o agronegócio brasileiro buscou diversificar seus fornecedores, mas o choque inicial e a instabilidade geopolítica consolidaram um novo patamar de preços para esses insumos essenciais.

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Esse custo mais elevado é repassado diretamente para o produtor rural brasileiro, que passou a gastar mais para cultivar soja, milho, café e outros itens essenciais. Consequentemente, o custo de produção maior impactou e continua a influenciar o valor final dos produtos no supermercado.

Paralelamente, o conflito atingiu em cheio um dos "celeiros do mundo". A Ucrânia, grande exportadora de trigo, milho e óleo de girassol, teve sua capacidade de plantio e escoamento de safras drasticamente limitada pela guerra, o que gerou uma redução na oferta desses alimentos no mercado global.

Com menos grãos disponíveis, os preços internacionais dispararam. Mesmo sendo um grande produtor, o Brasil foi impactado por essa cotação, já que os preços internos tendem a se alinhar com os do mercado externo, um efeito que ajudou a redefinir os valores de commodities agrícolas no mundo todo.

Quais produtos foram mais afetados?

A conexão entre o conflito e o seu bolso ficou evidente em produtos específicos. O impacto mais direto foi sentido nos derivados de trigo, como pães, massas e biscoitos, que sofreram com a pressão da menor oferta global e a consequente alta no preço do grão.

O milho, componente essencial na ração animal, também teve seu preço elevado. Com isso, o custo para alimentar aves e suínos aumentou, impactando diretamente o preço final de carnes, frangos e ovos para o consumidor.

O óleo de girassol, produto em que a Ucrânia era líder mundial, foi um dos primeiros a sentir o choque, ficando mais caro e escasso nas gôndolas. Embora o mercado tenha se adaptado e encontrado alternativas ao longo dos anos, a instabilidade gerada pelo conflito na Europa ajudou a manter os preços de óleos vegetais e outros itens básicos em um patamar mais elevado, pressionando o orçamento das famílias brasileiras de forma duradoura.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.