O potencial do barroco mineiro: como a arte histórica pode se unir à tecnologia

As históricas cidades de Minas Gerais, guardiãs de um inestimável acervo barroco, começam a explorar o potencial da tecnologia para transformar a maneira como visitantes interagem com seu patrimônio. Embora a implementação em larga escala ainda seja um caminho a ser percorrido, projetos experimentais e o interesse em recursos como realidade aumentada e projeções mapeadas apontam para um futuro onde as obras de mestres como Aleijadinho e Mestre Ataíde poderão ser vistas sob uma nova luz.

A tecnologia oferece a possibilidade de a arte, antes estática, ganhar camadas de contexto e movimento. Imagine apontar a câmera de um smartphone para uma escultura e visualizar na tela informações sobre sua história, detalhes ocultos ou até uma recriação digital das cores originais, perdidas com o tempo. Essa abordagem imersiva já foi testada pontualmente, como em um projeto educacional de realidade aumentada realizado durante o Festival MARTE, em Ouro Preto, no ano de 2019.

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Essa fusão entre o histórico e o digital não busca substituir a experiência tradicional, mas enriquecê-la. Projeções mapeadas, por exemplo, poderiam narrar a história da construção de uma igreja em sua própria fachada ou destacar elementos arquitetônicos, transformando monumentos em telas gigantes ao anoitecer. Seria uma forma de atrair um público que busca interatividade, além da visita contemplativa.

O horizonte para o barroco digital

O objetivo de tais iniciativas é claro: tornar o rico patrimônio cultural do estado mais acessível para novas gerações e oferecer aos turistas uma razão para revisitar esses locais. Embora ainda não existam aplicativos ou tours virtuais permanentes e amplamente disponíveis nos principais pontos turísticos, o debate sobre a modernização da experiência cultural está em andamento. A união da tecnologia com o legado barroco representa uma oportunidade única para fortalecer o turismo inovador e preservar a memória de forma dinâmica e interativa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.