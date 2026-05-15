Vou montar um PC: qual placa de vídeo Nvidia escolher em 2026?

A decisão de comprar uma placa de vídeo Nvidia em 2026 para montar ou atualizar um computador gera dúvidas em muitos consumidores. Gerações como a RTX 50 "Blackwell", lançada em 2025, a consolidada RTX 40 "Ada Lovelace", que tem preços mais competitivos e a antiga RTX 30 "Ampere" ainda presente no mercado de usados, saber qual é o momento ideal para o investimento exige uma análise do cenário atual e das suas necessidades.

O mercado de GPUs oferece opções para todos os perfis, desde soluções de entrada até placas de altíssimo desempenho. A escolha certa depende diretamente do seu objetivo, seja para jogos em alta resolução, trabalho com softwares gráficos ou uma combinação de ambos.

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O que a geração RTX 50 'Blackwell' oferece?

Lançada em janeiro de 2025, a série GeForce RTX 50 'Blackwell' eleva o padrão de desempenho com foco em inteligência artificial e Ray Tracing. O principal atrativo é a tecnologia DLSS 4, que utiliza IA de forma avançada para reconstrução de imagem e geração de quadros, resultando em saltos de performance e qualidade visual. A arquitetura também promete maior eficiência energética.

Modelos como a RTX 5060 são ideais para quem busca uma experiência de ponta em Full HD (1080p) ou uma entrada sólida em Quad HD (1440p). A RTX 5070 se posiciona como o ponto de equilíbrio para jogos em 1440p com altas taxas de quadros e até mesmo uma experiência viável em 4K. No topo, as placas RTX 5080 e 5090 são destinadas a entusiastas e profissionais que exigem o máximo de desempenho.

A geração RTX 40 ainda é uma boa opção?

A geração RTX 40, lançada entre 2022 e 2024, tornou-se uma excelente opção de custo-benefício. Sua principal tecnologia, o DLSS 3 com Frame Generation, ainda oferece um grande ganho de performance em jogos compatíveis, garantindo uma jogabilidade fluida. Esses modelos estão consolidados no mercado e podem ser encontrados com preços mais atrativos.

Placas como a RTX 4060 continuam sendo uma ótima escolha para jogar em Full HD (1080p), enquanto a RTX 4070 e suas variantes Super oferecem um desempenho robusto para Quad HD (1440p). Para quem busca poder de fogo para 4K sem investir nos modelos mais recentes, a RTX 4080 Super representa um equilíbrio interessante.

E os modelos antigos da série RTX 30?

Lançada originalmente em 2020, a série RTX 30 deve ser considerada principalmente para orçamentos muito limitados ou no mercado de usados. Placas como a RTX 3060 ainda conseguem entregar uma performance sólida para jogos em Full HD, mas sua principal desvantagem é a ausência de tecnologias mais recentes como o Frame Generation (DLSS 3), o que as torna menos preparadas para o futuro.

Para quem busca economizar ao máximo, um modelo desta geração pode ser viável, mas é crucial comparar os preços com as opções de entrada da série RTX 40, que podem oferecer um salto tecnológico por uma diferença de valor pequena.

Como escolher a placa de vídeo ideal

Antes de finalizar a compra, alguns pontos são cruciais para garantir que você está fazendo o investimento correto. Analisar suas prioridades evita gastos desnecessários e garante que a placa escolhida atenda às suas expectativas de uso. Veja o que considerar:

defina seu monitor: a resolução em que você joga (1080p, 1440p ou 4K) é o principal fator para determinar a potência necessária.

verifique sua fonte: modelos mais potentes exigem mais energia. Confira se a fonte de alimentação do seu PC é compatível e tem os conectores corretos.

avalie o processador: para evitar gargalos, o processador deve ter desempenho compatível com a placa de vídeo.

pesquise preços: compare o valor do modelo desejado em diferentes lojas. Promoções podem oferecer ótimas oportunidades de compra. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.