Como lidar com críticas? 5 dicas para proteger sua saúde mental

Seja no ambiente de trabalho, nas redes sociais ou em família, lidar com opiniões negativas é um desafio que afeta diretamente a saúde mental de qualquer pessoa.

A reação instintiva a um comentário negativo é, muitas vezes, defensiva ou emocional. Isso acontece porque o cérebro humano pode interpretar a crítica como uma ameaça ao status social ou à autoimagem. Desenvolver resiliência para filtrar o que é construtivo e descartar o que é destrutivo é uma habilidade fundamental para o bem-estar.

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A boa notícia é que é possível treinar a mente para processar essas situações de forma mais saudável. Adotar algumas estratégias práticas ajuda a proteger a energia e a manter o equilíbrio emocional, mesmo diante de feedbacks duros ou injustos.

5 dicas para lidar com críticas e proteger a saúde mental

1. Faça uma pausa antes de reagir

A primeira reação costuma ser emocional. Antes de responder ou remoer o assunto, respire fundo e afaste-se da situação por alguns minutos. Esse tempo permite que a intensidade emocional diminua, abrindo espaço para uma análise mais racional e menos impulsiva.

2. Avalie a fonte do comentário

Quem está fazendo a crítica? É alguém cuja opinião você respeita e que tem conhecimento sobre o assunto? Ou é um comentário anônimo na internet? Diferenciar um feedback valioso de um ataque pessonal sem fundamento é o primeiro passo para decidir se vale a pena dar atenção àquilo.

3. Separe a crítica de sua identidade

Lembre-se de que uma crítica, mesmo que válida, é sobre uma ação ou um comportamento específico, não sobre quem você é como pessoa. Tente não levar para o lado pessoal. Encare o feedback como uma informação que pode ou não ser útil para o seu crescimento, e não como um veredito sobre seu valor.

4. Procure o que pode ser útil

Mesmo em críticas duras, pode haver um ponto de verdade. Tente analisar o comentário de forma objetiva e veja se há algo que você pode aprender ou melhorar. Se a crítica for totalmente infundada, simplesmente descarte-a. Se tiver um fundo de razão, use-a como uma oportunidade de desenvolvimento.

5. Estabeleça limites e pratique o autocuidado

Você não precisa agradar a todos nem aceitar todas as opiniões. No ambiente digital, por exemplo, usar ferramentas como silenciar ou bloquear pode ser uma forma saudável de proteger sua paz. Após uma situação de crítica, invista em atividades que reforcem sua autoestima e bem-estar, como praticar um hobby ou conversar com amigos que te apoiam.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.