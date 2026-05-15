O que significa 'persona non grata' e como o termo é usado na diplomacia

A expressão ‘persona non grata’ tem origem no latim e significa literalmente ‘pessoa não bem-vinda’. Embora muitas vezes usada de forma simbólica, seu uso mais rigoroso pertence ao universo da diplomacia. Trata-se de um instrumento formal para um país indicar que um representante estrangeiro não é mais aceito em seu território.

Na prática, é a mais grave ferramenta de repúdio que pode ser aplicada a um diplomata. A medida está prevista na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, que rege as relações entre os países. É um ato soberano e que não exige justificativa formal por parte de quem o aplica.

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Como funciona na diplomacia

Quando um governo declara um diplomata estrangeiro como ‘persona non grata’, a pessoa perde seu status diplomático e deve deixar o país em um prazo determinado. A medida também pode ser declarada antes mesmo de o diplomata chegar ao país. O país de origem do representante é notificado e tem a responsabilidade de retirá-lo.

Caso a pessoa permaneça no território após o fim do prazo, ela perde a imunidade diplomática e passa a ser tratada como um cidadão comum, sujeita às leis locais. A medida é frequentemente usada em casos de espionagem, interferência em assuntos internos ou como um ato de retaliação a uma ação similar de outra nação.

Uso fora das relações internacionais

Fora do contexto diplomático o termo é usado de maneira figurada. Câmaras municipais, associações ou outros grupos podem aprovar moções de repúdio declarando alguém ‘persona non grata’ como uma forma de protesto.

Nesses casos, a medida tem um peso simbólico e político, funcionando como uma crítica pública. Não há, no entanto, qualquer efeito legal que obrigue a pessoa a deixar a cidade ou que restrinja sua circulação. É uma manifestação de descontentamento, sem poder de coerção.

Exemplos históricos de 'persona non grata'

A história da diplomacia é rica em exemplos do uso da expressão. Alguns casos notáveis ajudam a ilustrar seu impacto nas relações internacionais:

Guerra Fria: Era comum que Estados Unidos e União Soviética expulsassem diplomatas mutuamente, acusando-os de espionagem. A prática servia para enviar mensagens políticas sem escalar para um conflito direto.

Crise na Ucrânia: Após a invasão russa em 2022, dezenas de países europeus, além dos EUA, declararam centenas de diplomatas russos ‘personae non gratae’ como forma de sanção e protesto.

Brasil e Israel: Em fevereiro de 2024, Israel declarou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva como ‘persona non grata’ após declarações sobre o conflito na Faixa de Gaza, gerando uma crise diplomática entre os dois países. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.