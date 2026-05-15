Hérnia de disco: 7 alimentos que ajudam a aliviar a dor e a inflamação

Conviver com a dor de uma hérnia de disco é um desafio, mas a sua alimentação pode ser uma aliada poderosa para aliviar os sintomas. Certos alimentos combatem a inflamação no corpo, que é uma das principais causas do desconforto na coluna. Incorporar ingredientes com propriedades anti-inflamatórias na rotina diária ajuda a reduzir o inchaço e a pressão sobre os nervos.

A estratégia é simples: escolher alimentos que atuam como um remédio natural, diminuindo a resposta inflamatória do organismo. Isso não substitui o tratamento médico, mas funciona como um complemento importante para melhorar a qualidade de vida e acelerar a recuperação, principalmente em quadros de dor crônica na região lombar ou cervical.

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Lembre-se que este conteúdo é informativo e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Antes de realizar mudanças significativas na sua alimentação, converse com um profissional para receber orientações adequadas ao seu caso.

Sete alimentos que aliviam a inflamação

A seguir, conheça sete opções fáceis de encontrar e incluir no cardápio para ajudar a combater a inflamação associada à hérnia de disco.

Peixes gordurosos: salmão, sardinha e atum são ricos em ômega-3, um tipo de gordura com forte ação anti-inflamatória. O consumo regular ajuda a modular a resposta do corpo à dor.

Azeite de oliva extravirgem: fonte de gorduras monoinsaturadas e de um composto chamado oleocanthal, que tem um efeito similar ao de alguns medicamentos anti-inflamatórios. Prefira usá-lo frio, em saladas.

Cúrcuma (açafrão-da-terra): a curcumina, seu principal componente ativo, é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes. Pode ser adicionada a sucos, sopas ou usada como tempero.

Gengibre: assim como a cúrcuma, o gengibre possui substâncias, como o gingerol, que ajudam a reduzir a inflamação e a dor. É versátil e pode ser consumido em chás ou para temperar pratos.

Frutas vermelhas: morango, amora, mirtilo e framboesa contêm antioxidantes chamados antocianinas. Essas substâncias combatem o estresse oxidativo e diminuem marcadores inflamatórios no sangue.

Vegetais folhosos escuros: espinafre, couve e brócolis são repletos de vitaminas e minerais que fortalecem o sistema imunológico e ajudam a regular a inflamação.

Nozes e sementes: castanhas, amêndoas, chia e linhaça são excelentes fontes de gorduras saudáveis e fibras. Elas contribuem para um ambiente corporal menos propenso a processos inflamatórios. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.