Spotify: 7 truques e funções escondidas que você não conhecia

Você já se perguntou qual foi a primeira música que ouviu no Spotify? A busca por essa resposta virou tendência e revelou que muitos usuários conhecem apenas o básico do aplicativo. A plataforma de streaming vai muito além de dar o play, escondendo funções que podem transformar sua experiência musical.

Seja para organizar uma festa ou apenas otimizar o uso de dados, o serviço oferece ferramentas úteis que ficam fora do radar da maioria. Conhecer esses atalhos não só melhora a qualidade do que você ouve, mas também facilita o compartilhamento e a descoberta de novas faixas. Descubra a seguir sete truques para aproveitar todo o potencial do seu aplicativo.

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Crie playlists com amigos: ideal para viagens ou festas, o recurso de playlist colaborativa permite que várias pessoas adicionem, removam e reordenem músicas. Para ativar, acesse uma de suas playlists, toque nos três pontos e selecione 'Tornar colaborativa'. Depois, toque no ícone de adicionar pessoa para compartilhar o link com quem quiser convidar. Ajuste a qualidade do som: quer uma experiência de áudio superior ou prefere economizar dados? O Spotify permite ajustar a qualidade do streaming e do download. Vá em “Início”, clique na sua foto, acesse “Configurações e privacidade” e procure por “Qualidade do áudio” para escolher entre as opções, que vão de baixa a altíssima. Inicie uma sessão em grupo: com a função Jam, você e seus amigos (até 32 pessoas) podem ouvir a mesma música simultaneamente, cada um em seu dispositivo, e controlar a fila de reprodução juntos. Para começar, toque no ícone de dispositivos enquanto uma música toca e selecione “Iniciar uma Jam”. Atenção: apenas usuários Premium podem iniciar uma sessão Jam, mas usuários da versão gratuita podem participar quando convidados. Recupere playlists apagadas: excluiu uma lista de reprodução sem querer? É possível recuperá-la. Acesse o site do Spotify pelo navegador, faça login em sua conta, vá em “Visão geral da conta” e clique em “Recuperar playlists” no menu lateral. Todas as listas deletadas nos últimos 90 dias estarão lá. Descubra os créditos das músicas: para os mais curiosos, o aplicativo mostra quem compôs, produziu e tocou em cada faixa. Durante a reprodução, toque nos três pontinhos ao lado do título da música e selecione “Mostrar créditos”. Faça buscas avançadas: a barra de pesquisa é mais poderosa do que parece. Você pode refinar sua busca usando filtros como ano, gênero ou gravadora. Embora a disponibilidade de todos os filtros possa variar, experimentar combinações como "rock year:1990" pode ajudar a encontrar resultados mais específicos. Use transições suaves entre as faixas: para eliminar o silêncio entre uma música e outra, ative o crossfade. A função cria uma passagem gradual, como um DJ faria. Nas configurações do aplicativo, vá em “Reprodução” e ajuste a barra de “Crossfade” para definir a duração da transição. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.