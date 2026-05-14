Lareira em casa: conheça os modelos e veja qual o ideal para você

Com a chegada do frio intenso em algumas regiões do Brasil, ter uma lareira em casa deixa de ser um luxo e se torna uma busca por conforto e aconchego. A escolha do modelo ideal, no entanto, pode ser um desafio, já que existem opções para diferentes necessidades, orçamentos e tipos de imóvel. Saber as vantagens e desvantagens de cada um é fundamental para garantir que o investimento valha a pena.

Modelos a lenha, a gás e elétricos são os mais comuns no mercado, cada um com características distintas de instalação, manutenção e poder de aquecimento. Avaliar o espaço disponível e o objetivo principal do uso, seja para aquecer um grande ambiente ou apenas criar um clima acolhedor, ajuda a direcionar a decisão correta para sua casa.

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Lareira a lenha: o charme tradicional

Para muitos, a lareira a lenha é a imagem clássica do aquecimento. Seu calor é potente e o visual das chamas, junto com o som da madeira queimando, cria uma atmosfera única. É a opção mais indicada para quem busca uma fonte de calor robusta e não se importa com o ritual de acender e manter o fogo.

A principal desvantagem é a necessidade de uma chaminé para a saída da fumaça, o que pode envolver uma reforma estrutural. Além disso, a lareira a lenha demanda limpeza constante para remover cinzas e fuligem, e exige um espaço para armazenar a madeira de forma seca e segura.

Lareira a gás: praticidade no dia a dia

Quem busca conveniência encontra na lareira a gás uma excelente alternativa. Acionada por controle remoto, ela aquece o ambiente rapidamente e com temperatura controlada. Como não produz fumaça nem sujeira, elimina a necessidade de limpeza frequente. A instalação dispensa a chaminé tradicional, podendo usar um duto mais simples, e modelos menores podem até mesmo dispensar completamente a exaustão.

O custo de instalação costuma ser mais alto, principalmente se for preciso criar um ponto de gás para alimentá-la. Embora os modelos modernos ofereçam chamas bastante realistas, a experiência não é a mesma do fogo a lenha, sem o cheiro e o estalar característicos da madeira.

Lareira elétrica: versatilidade para qualquer espaço

Ideal para apartamentos ou casas onde não é possível fazer grandes obras, a lareira elétrica se destaca pela versatilidade. Basta uma tomada para funcionar, e muitos modelos são portáteis, podendo ser levados para diferentes cômodos. É a opção mais segura, pois não há fogo real, apenas um efeito visual de chamas.

Sua capacidade de aquecimento, no entanto, é mais limitada, sendo indicada para ambientes menores. O efeito visual, embora tecnológico, pode não agradar quem busca um visual rústico, e o consumo de energia elétrica pode pesar na conta de luz se usada como fonte principal de calor por longos períodos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.