O poder das séries de TV coreanas: como os doramas dominaram o mundo

Seja em uma comédia romântica ou em um suspense de tirar o fôlego, as séries de televisão sul-coreanas, conhecidas como doramas ou k-dramas, deixaram de ser um nicho para se tornar um fenômeno global. Disponíveis em massa nos principais serviços de streaming, essas produções conquistaram milhões de fãs ao redor do mundo, que se envolvem com tramas complexas, personagens cativantes e uma estética visual única.

O sucesso não acontece por acaso. Diferente de muitas produções ocidentais, a maioria dos doramas é planejada com um número fechado de episódios, geralmente entre 12 e 24. Essa estrutura permite que os roteiros sejam construídos com início, meio e fim bem definidos, evitando que as histórias se arrastem por temporadas a fio e percam a qualidade.

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A alta qualidade de produção é outro diferencial. Figurinos, cenários e trilhas sonoras são cuidadosamente elaborados para criar uma experiência imersiva. Além disso, as séries sul-coreanas exploram uma vasta gama de gêneros, indo muito além dos romances que as popularizaram inicialmente. Hoje, há thrillers, dramas históricos, ficção científica e tramas de ação que agradam a todos os gostos.

Essa diversidade temática é acompanhada por uma profundidade emocional que gera forte conexão com o público. As histórias frequentemente abordam temas universais como amizade, família, justiça social e superação, mas sob uma perspectiva cultural distinta, o que torna as narrativas ao mesmo tempo familiares e inovadoras.

Por onde começar a assistir?

Para quem deseja mergulhar nesse universo, a quantidade de opções pode ser um desafio. Começar por títulos aclamados pela crítica e pelo público é um caminho seguro para entender o apelo dos doramas. A seguir, listamos algumas sugestões que mostram a versatilidade das produções sul-coreanas.

“Pousando no Amor” (2019): Disponível na Netflix, a série acompanha uma herdeira sul-coreana que acidentalmente cai de parapente na Coreia do Norte e se envolve com um oficial do exército, misturando romance, comédia e drama em uma trama que explora as tensões entre os dois países.

“Round 6” (2021): Um dos maiores sucessos globais da Netflix, este thriller acompanha um grupo de pessoas endividadas que aceitam participar de jogos infantis mortais em troca de um prêmio bilionário, em uma crítica contundente à desigualdade social.

“A Lição” (2022): Este intenso drama de vingança disponível na Netflix segue uma mulher que, após sofrer bullying extremo na escola, dedica sua vida a planejar uma retaliação complexa e fria contra seus agressores.

“Uma Advogada Extraordinária” (2022): Também na Netflix, a série acompanha uma jovem advogada no espectro autista que se destaca em um grande escritório de advocacia, enquanto explora os desafios e preconceitos que ela enfrenta a cada novo caso jurídico. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.