A 'epidemia' de saúde mental no pós-pandemia: por que estamos no limite
Casos recentes de colapsos nervosos se tornam mais visíveis, refletindo o impacto do isolamento e do estresse na saúde mental dos brasileiros
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Casos de surtos emocionais em locais públicos têm chamado a atenção e acendido um alerta sobre uma realidade cada vez mais presente no Brasil. Situações que expõem o esgotamento mental de forma pública tornaram-se mais frequentes desde a pandemia, refletindo o limite emocional de uma população que ainda convive com as consequências do isolamento social e do estresse crônico.
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O período de restrições sanitárias impôs uma sobrecarga emocional sem precedentes. O medo da doença, o luto por perdas familiares, a instabilidade financeira e a ruptura brusca da rotina criaram um ambiente propício para o desenvolvimento ou agravamento de transtornos como ansiedade e depressão. Com o fim das medidas mais rígidas, porém, os impactos psicológicos não desapareceram.
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Muitas pessoas enfrentam dificuldades para se readaptar socialmente e profissionalmente, enquanto lidam com as consequências acumuladas. O resultado é um esgotamento coletivo, uma sensação de que a qualquer momento o controle pode ser perdido. Situações que antes seriam contornadas internamente hoje explodem em espaços públicos.
Essa exposição não é um sinal de fraqueza, mas sim um sintoma de que a saúde mental foi negligenciada por muito tempo. A pressão para seguir em frente sem processar os traumas dos últimos anos faz com que o estresse atinja níveis insustentáveis. É como uma panela de pressão que, sem uma válvula de escape, acaba por explodir.
Sinais de que a saúde mental precisa de atenção
Identificar os sinais de esgotamento é o primeiro passo para buscar ajuda e evitar crises agudas. É importante ficar atento a mudanças sutis no comportamento e nas emoções, tanto em si mesmo quanto nas pessoas ao redor. Alguns dos principais indicadores incluem:
Mudanças de comportamento: irritabilidade constante, isolamento social e perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas.
Sintomas físicos: cansaço extremo sem motivo aparente, alterações no sono ou apetite e dores de cabeça ou no corpo frequentes.
Alterações emocionais: tristeza profunda que não passa, ansiedade excessiva, sensação de vazio ou falta de esperança.
Dificuldades cognitivas: problemas de concentração, falhas de memória e dificuldade para tomar decisões simples do dia a dia.
Buscar ajuda profissional é fundamental. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece atendimento gratuito nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). O Centro de Valorização da Vida (CVV) também presta apoio emocional, disponível 24 horas por dia pelo telefone 188.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.