Empreender em Minas: 5 setores em alta para quem quer abrir um MEI
O estado tem forte vocação empreendedora; conheça as áreas mais promissoras para se formalizar como MEI em Minas Gerais
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Minas Gerais se consolida como um terreno fértil para novos empreendedores. Para quem sonha em ter o próprio negócio, a formalização como Microempreendedor Individual (MEI) é o primeiro grande passo, e escolher o setor certo pode definir o sucesso da jornada. O cenário econômico atual no estado favorece áreas que combinam tradição, serviços essenciais e inovação digital.
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A formalização como MEI simplifica a gestão do negócio, garante direitos previdenciários e permite a emissão de notas fiscais, o que aumenta a credibilidade no mercado. Para se enquadrar, é preciso ter um faturamento anual de até R$ 81.000 e verificar se a atividade desejada consta na lista oficial de ocupações permitidas. Com a mudança nos hábitos de consumo, áreas ligadas ao bem-estar, à alimentação artesanal e aos serviços personalizados ganharam força.
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Conheça cinco setores com grande potencial para quem deseja se formalizar.
Alimentação e produtos artesanais
A culinária mineira é um patrimônio que abre portas. A produção de marmitas saudáveis, doces caseiros, pães de fermentação natural e quitutes típicos encontra um público fiel. O investimento inicial pode ser baixo, aproveitando a estrutura da própria cozinha para começar a operação.
Beleza e bem-estar
Serviços de cuidado pessoal estão sempre em alta. Atividades como manicure, design de sobrancelhas, maquiagem e barbearia podem ser oferecidas em domicílio ou em um pequeno espaço próprio. A personalização do atendimento é um grande diferencial para fidelizar clientes e se destacar da concorrência.
Marketing digital para pequenos negócios
Comércios locais precisam de presença online para competir. Um MEI pode oferecer serviços de gestão de redes sociais, criação de conteúdo e design gráfico simplificado. É uma área que exige baixo investimento em equipamentos e permite trabalho remoto, atendendo clientes de diversas regiões.
Reparos e reformas residenciais
A valorização do lar impulsionou a demanda por pequenos consertos e melhorias. Profissionais como eletricistas, pintores, encanadores e montadores de móveis encontram um mercado aquecido. A formalização como MEI transmite mais confiança e facilita a contratação por empresas e condomínios.
Turismo e experiências locais
O potencial turístico de Minas Gerais vai além das cidades históricas. MEIs podem atuar como guias para trilhas e passeios ecológicos, criar roteiros gastronômicos ou vender artesanato regional. Oferecer experiências autênticas atrai tanto turistas quanto moradores locais em busca de lazer.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.