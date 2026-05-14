Como conseguir uma estrela na Calçada da Fama? Entenda o processo

A recente homenagem ao percussionista Paulinho da Costa, que em maio de 2026 se tornou o primeiro brasileiro nato a receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, despertou a curiosidade de muita gente. Afinal, como um artista consegue essa honraria? O processo é mais complexo do que parece e envolve indicação, critérios rígidos e um custo significativo para ser concretizado.

Diferente do que muitos imaginam, a estrela não é um prêmio concedido por mérito artístico espontâneo. Trata-se de um processo formal de candidatura, que exige planejamento e patrocínio. O caminho para imortalizar um nome no famoso passeio de Los Angeles é administrado pela Câmara de Comércio de Hollywood.

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Quem pode receber uma estrela?

A homenagem é concedida em cinco categorias: cinema, televisão, rádio, gravação musical e performance ao vivo ou teatro. Qualquer pessoa, incluindo um fã, pode indicar um artista para a honraria, desde que preencha o formulário de nomeação oficial.

No entanto, o famoso indicado precisa concordar com a nomeação por escrito. Outro requisito fundamental é ter no mínimo cinco anos de experiência profissional na categoria para a qual foi indicado, além de um histórico de contribuições para a comunidade ou ações de caridade.

Como funciona o processo de seleção?

Todos os anos, um comitê de seleção da Câmara de Comércio de Hollywood se reúne para analisar centenas de candidaturas. Desse total, apenas um grupo seleto, geralmente entre 20 e 30 nomes, é aprovado para receber a estrela no ano seguinte.

Os critérios avaliados vão além da popularidade. A comissão considera a longevidade da carreira, prêmios recebidos e o impacto do trabalho do artista na indústria do entretenimento. A decisão busca reconhecer figuras que alcançaram um status de ícone em suas áreas.

Quanto custa a homenagem?

Um dos detalhes que mais surpreendem é o custo. Atualmente, a taxa para a criação, instalação e manutenção da estrela é de 75 mil dólares. Esse valor geralmente é pago pelo estúdio, gravadora, agente ou até mesmo por um fã-clube que patrocina a nomeação, e não diretamente pelo artista.

A quantia cobre a fabricação da peça de terrazzo e latão, a cerimônia de instalação e os custos de manutenção perpétua da Calçada da Fama. Após a aprovação e o pagamento da taxa, o homenageado tem um prazo de até dois anos para agendar a sua cerimônia pública. A participação no evento é obrigatória para que a estrela seja oficialmente instalada no local.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.