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Como o peso de um avião é calculado antes de cada voo; entenda

A segurança da aviação depende de cálculos precisos de peso e balanceamento; saiba como a carga, os passageiros e o combustível são considerados

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
14/05/2026 10:55

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Como o peso de um avião é calculado antes de cada voo; entenda
A segurança do voo, como a decolagem e o pouso, depende de cálculos precisos de peso e balanceamento para a aeronave. crédito: Pexels/ Rafael Minguet Delgado

Garantir que um avião decole, voe e pouse com segurança depende de um procedimento crítico e obrigatório realizado antes de cada voo: o cálculo preciso de peso e balanceamento. Longe de ser uma simples soma de quilos, essa análise complexa combina tecnologia de softwares especializados e checagens humanas para assegurar que a aeronave opere dentro de seus limites.

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Um avião com peso excessivo ou mal distribuído pode ter seu desempenho de subida, cruzeiro e pouso comprometido, além de se tornar instável e difícil de controlar. Por isso, cada componente, de passageiros a combustível, é meticulosamente considerado.

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O que entra no cálculo do peso?

Diversos componentes são somados para se chegar ao peso total de decolagem. Cada um deles é cuidadosamente pesado ou estimado com base em padrões rigorosos. A soma de todos esses fatores resulta no peso que o avião terá no momento em que deixar o solo.

A equação inclui os seguintes elementos:

  • peso básico operacional: é o peso do avião vazio, somado ao da tripulação, seus pertences e todos os itens necessários para o voo, como equipamentos de segurança e de cozinha.

  • passageiros e bagagens: como pesar cada pessoa é inviável, as companhias aéreas usam um peso médio padrão para adultos e crianças, que varia conforme a regulamentação de cada país. As bagagens despachadas e de mão também entram na conta.

  • carga: qualquer item transportado no porão, como correspondências, mercadorias ou equipamentos, é pesado individualmente e adicionado ao cálculo.

  • combustível: a quantidade de combustível é planejada para cobrir a rota até o destino, uma alternativa em caso de imprevistos e uma reserva de segurança. O peso do combustível é um dos mais variáveis.

Por que o balanceamento é tão importante?

Além do peso total, a distribuição dessa massa ao longo da fuselagem é igualmente crítica. O objetivo é manter o centro de gravidade da aeronave dentro de uma faixa específica e segura. Se muito peso estiver concentrado na frente ou na traseira, o avião pode se tornar instável.

Para garantir o balanceamento correto, as equipes de solo distribuem a carga, as bagagens e, em alguns casos, até os passageiros de maneira estratégica. Softwares especializados auxiliam nesse planejamento, gerando um documento que o piloto confere antes da partida. Essa etapa assegura que a aeronave responderá aos comandos de forma previsível e segura durante todas as fases do voo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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