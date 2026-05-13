Perdi o controle do carro, e agora? 5 dicas para manter a calma e agir

Perder o controle do carro em uma situação de emergência é um dos maiores temores de qualquer motorista. Cenas de veículos derrapando, rodando na pista ou avançando sem controle servem de alerta para a importância da direção defensiva e da reação correta em momentos críticos. Embora o pânico seja uma reação natural, algumas técnicas podem ser decisivas para minimizar os danos e evitar acidentes mais graves.

A primeira atitude da maioria dos condutores é pisar fundo no freio ou girar o volante bruscamente. No entanto, essas ações costumam agravar a situação, principalmente em alta velocidade ou com pista molhada, pois podem travar as rodas e provocar uma derrapagem ainda mais severa. A chave é agir com calma e técnica para tentar retomar o controle do veículo.

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Saber como reagir pode fazer a diferença entre um grande susto e uma tragédia. Por isso, reunimos as principais orientações para momentos de risco no trânsito, com base em princípios de direção segura.

5 dicas para agir ao perder o controle do carro

Mantenha a calma e as mãos firmes no volante: o desespero é o pior inimigo. Segure o volante com as duas mãos, na posição "9 e 15" do relógio, para ter mais precisão nos movimentos. Evite qualquer movimento brusco, pois uma virada repentina pode fazer o carro capotar. Tire o pé do acelerador e do freio: a prioridade é fazer os pneus recuperarem a aderência com o asfalto. Tanto a aceleração quanto a frenagem transferem o peso do carro, o que pode piorar a instabilidade. Deixe o veículo perder velocidade naturalmente por alguns segundos. Olhe para onde você quer ir: seu carro tende a seguir a direção do seu olhar. Se você fixar a visão em um poste ou em outro veículo, a chance de colidir aumenta. Procure uma rota de fuga, como um acostamento ou um espaço livre na pista, e mantenha seu foco visual nesse ponto. Corrija a derrapagem com suavidade: essa técnica é conhecida como contraesterço. Se a traseira do carro começar a deslizar para a direita, gire o volante suavemente para a direita. Se ela for para a esquerda, vire para a esquerda. O movimento deve ser sutil, apenas o suficiente para alinhar a frente do carro com a direção do deslizamento. Use o freio de forma progressiva: somente quando sentir que o carro recuperou a tração e está em linha reta, comece a frear. Faça isso de maneira suave e contínua para evitar um novo travamento das rodas. Em veículos com freios ABS, é possível aplicar uma pressão mais firme e constante, pois o sistema impede que as rodas travem. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.