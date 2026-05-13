DPVAT em 2026: entenda o status do seguro e alternativas para vítimas de trânsito

Após acidentes graves muitas vítimas buscam informações sobre como acionar o seguro DPVAT. Contudo, é crucial entender que a situação do seguro em 2026 é complexa e incerta. O DPVAT, como era conhecido, foi extinto e seu futuro permanece indefinido, o que afeta diretamente o direito à indenização para acidentes recentes.

O que aconteceu com o DPVAT?

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) deixou de ser cobrado dos motoristas em 2021 e foi formalmente extinto. A Caixa Econômica Federal assumiu a gestão dos recursos remanescentes para pagar indenizações de acidentes ocorridos até o final de 2023. No entanto, o fundo se esgotou, e desde então, vítimas de novos acidentes ficaram sem essa cobertura.

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Houve tentativas de recriar o seguro sob um novo nome, SPVAT, mas a medida enfrentou um cenário de instabilidade jurídica, deixando um vácuo na proteção às vítimas de trânsito em 2026.

Quem ainda pode solicitar a indenização?

O direito à indenização do DPVAT ainda pode existir para vítimas de acidentes ocorridos antes de novembro de 2023, quando os recursos do fundo se esgotaram. Para esses casos, o prazo para fazer a solicitação é de até três anos, contados a partir da data do acidente (ou da data do laudo que confirmou a invalidez permanente).

Vítimas de acidentes que ocorreram após esse período muito provavelmente não estão cobertas pelo antigo modelo do DPVAT e devem buscar outras formas de reparação. O aplicativo "DPVAT Caixa" pode ser consultado para verificar a elegibilidade de sinistros antigos.

Quais eram os valores da cobertura?

Quando estava em plena vigência, o DPVAT pagava os seguintes valores de indenização:

Casos de morte: R$ 13.500

Invalidez permanente: até R$ 13.500, variando conforme o grau da lesão

Reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS): até R$ 2.700

Alternativas para vítimas de acidentes recentes

Com a incerteza sobre o seguro obrigatório, vítimas de acidentes de trânsito em 2026 devem considerar outras opções para buscar reparação e amparo:

Ação judicial: É possível processar o causador do acidente na Justiça para exigir o pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Seguro privado: Se o veículo causador do acidente ou o da própria vítima tiver um seguro particular com cobertura para danos a terceiros (APP - Acidentes Pessoais de Passageiros), ele pode ser acionado.

Benefícios do INSS: Vítimas que são seguradas do INSS podem ter direito a benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente ou pensão por morte.

Atendimento pelo SUS: Todo o tratamento médico, hospitalar e de reabilitação é garantido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

É importante destacar que o antigo DPVAT nunca cobriu danos materiais, como reparos em veículos ou outros prejuízos financeiros, focando exclusivamente em danos pessoais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.