Quando a política vira filme: 7 produções sobre os bastidores de Brasília

A política brasileira, com suas reviravoltas e personagens marcantes, muitas vezes parece um roteiro de cinema. O interesse do público pelos bastidores do poder em Brasília inspira produções que buscam traduzir para as telas os complexos jogos de interesse, as crises institucionais e os momentos históricos que definiram o país. Filmes e séries se tornaram uma forma acessível de entender melhor esse universo.

Seja por meio de documentários factuais ou de obras de ficção baseadas em eventos reais, o audiovisual oferece uma lente de aumento sobre as engrenagens da política nacional. Essas produções ajudam a contextualizar escândalos, processos de impeachment e operações policiais que dominam o noticiário, transformando informações complexas em narrativas envolventes.

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Para quem deseja mergulhar nesse tema, selecionamos sete obras essenciais que exploram diferentes facetas do poder no Brasil. A lista inclui desde dramas que reconstituem momentos de tensão até documentários que analisam criticamente os acontecimentos.

Produções para entender os bastidores do poder

"O Mecanismo" : série de ficção inspirada nas investigações da Operação Lava Jato. A trama acompanha um grupo de policiais federais que desvenda um gigantesco esquema de corrupção envolvendo políticos e grandes empreiteiras do país.

"Democracia em Vertigem" : indicado ao Oscar de melhor documentário, o filme narra a crise política que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A produção oferece uma perspectiva íntima dos eventos que polarizaram o Brasil.

"Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" : o filme expande o universo do primeiro longa para mostrar a conexão entre o crime organizado, a polícia e a alta cúpula da política no Rio de Janeiro e em Brasília, expondo as milícias e a corrupção sistêmica.

"O Processo" : este documentário acompanha de perto os bastidores do processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, registrando as articulações políticas no Congresso Nacional e as manifestações populares que tomaram as ruas.

"Polícia Federal: A Lei é Para Todos" : baseado em fatos, o longa-metragem retrata o início e os desdobramentos da Operação Lava Jato sob a ótica dos investigadores. A produção detalha os desafios e as pressões enfrentadas pela equipe da Polícia Federal.

"Getúlio" : o drama histórico foca nos últimos 19 dias de vida do presidente Getúlio Vargas, em agosto de 1954. O filme explora a crise política que levou ao seu suicídio, mostrando a pressão de adversários e da imprensa.

"Marighella": dirigido por Wagner Moura, o filme conta a história do ex-deputado e guerrilheiro Carlos Marighella, um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. A obra retrata a resistência em um dos períodos mais sombrios da política nacional. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.