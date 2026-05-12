Quem fiscaliza o Judiciário? Conheça o papel do Conselho Nacional de Justiça

A divulgação de salários acima do teto constitucional para magistrados em Minas Gerais trouxe à tona uma dúvida comum: quem fiscaliza o Poder Judiciário? A resposta está no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), um órgão público criado para exercer o controle administrativo, financeiro e disciplinar de juízes e tribunais em todo o Brasil.

Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, e instalado em 14 de junho de 2005, o CNJ atua como uma corregedoria nacional, supervisionando a gestão e a conduta de seus membros. Sua função, no entanto, é estritamente administrativa. O conselho não pode interferir no mérito das decisões judiciais, ou seja, não tem poder para reformar uma sentença ou absolvição. Sua missão é garantir que a estrutura do Judiciário funcione de maneira eficiente, transparente e dentro das regras.

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O CNJ é composto por 15 conselheiros: nove magistrados (incluindo ministros de tribunais superiores e juízes estaduais e federais), dois membros do Ministério Público, dois advogados e dois cidadãos de notável saber jurídico. Essa variedade busca assegurar uma visão ampla e imparcial sobre os processos que analisa.

Principais atribuições do CNJ

A atuação do órgão se concentra em zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos juízes e pela correta aplicação dos recursos públicos. Suas principais responsabilidades podem ser organizadas em algumas frentes de trabalho:

Controle financeiro: o conselho fiscaliza a execução orçamentária dos tribunais, verificando se os gastos, incluindo salários e benefícios, estão de acordo com a lei e o teto constitucional. Casos de pagamentos indevidos podem ser investigados a partir de denúncias ou por iniciativa própria.

Fiscalização administrativa: o CNJ acompanha o desempenho dos tribunais, estabelece metas de produtividade e cria políticas para modernizar a gestão judiciária. A transparência na divulgação de dados, como a produtividade de cada magistrado, é uma de suas exigências.

Ações disciplinares: qualquer cidadão pode apresentar uma reclamação contra um membro ou órgão do Judiciário ao CNJ. Se uma infração for comprovada, as punições variam desde uma advertência até a aposentadoria compulsória ou demissão, consideradas as penalidades mais graves.

É fundamental entender o limite da atuação do conselho. O CNJ não julga processos nem anula decisões de juízes. Seu foco está na gestão e na conduta dos membros do Judiciário, garantindo que a máquina pública funcione de forma ética e eficiente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.