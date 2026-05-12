5 atitudes simples que você pode tomar para ajudar o Rio das Velhas

Enquanto municípios mineiros unem forças para um esforço conjunto de recuperação do Rio das Velhas, atitudes individuais dentro de casa podem acelerar essa transformação. Ações simples, que não exigem grandes mudanças na rotina, têm um impacto direto na qualidade da água que abastece milhões de pessoas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A lógica é simples: tudo o que desce pelo ralo ou é descartado incorretamente nas ruas pode, eventualmente, chegar ao rio. Por isso, a mudança de hábitos cotidianos é fundamental para diminuir a carga de poluição e contribuir para a revitalização de um dos cursos d'água mais importantes do estado.

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Pequenas mudanças na rotina diária fazem uma grande diferença. Veja cinco delas:

Descarte correto do óleo de cozinha: nunca jogue o óleo usado na pia. Apenas um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água, além de causar entupimentos na rede de esgoto. O correto é armazenar o resíduo em garrafas PET e procurar um ponto de coleta seletiva em sua cidade.

Separação do lixo: embalagens, plásticos e outros resíduos jogados em locais inadequados são carregados pela chuva para bueiros e, consequentemente, para o rio. Mantenha o lixo doméstico bem acondicionado e separe os materiais recicláveis para a coleta seletiva. Essa atitude simples evita a poluição visual e a contaminação da água.

Uso consciente da água: quanto menos água consumimos, menor a pressão sobre o sistema de abastecimento e mais volume permanece no rio. Isso ajuda a diluir poluentes e a manter a vida aquática. Banhos mais curtos, o conserto de pequenos vazamentos e o reaproveitamento da água da máquina de lavar para limpar o quintal são práticas eficazes.

Redução de produtos químicos: detergentes, desinfetantes e outros produtos de limpeza contêm substâncias que podem não ser totalmente removidas nas estações de tratamento de esgoto. Ao chegarem ao rio, elas prejudicam os ecossistemas. Dê preferência a alternativas biodegradáveis ou a receitas caseiras, como as que usam vinagre e bicarbonato de sódio.

Cuidado com o quintal e a calçada: a água da chuva que escoa de quintais e calçadas leva consigo folhas, terra, fertilizantes e agrotóxicos diretamente para a rede pluvial, que deságua no rio sem tratamento. Varra a calçada em vez de lavar com mangueira e evite o uso de produtos químicos em jardins para não contaminar o lençol freático e o próprio rio. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.