7 aplicativos e sites que podem turbinar seus estudos para concurso público

A busca por uma vaga no setor público exige disciplina e uma preparação estratégica. Com a concorrência cada vez maior, usar a tecnologia a seu favor pode ser o diferencial para a aprovação. Ferramentas digitais ajudam a organizar a rotina, aprofundar o conhecimento e medir o desempenho de forma eficiente.

Se você está na jornada rumo a um cargo público, saiba que existem aplicativos e sites criados para otimizar cada etapa do seu aprendizado. Desde plataformas com milhões de questões até apps que bloqueiam distrações, a tecnologia oferece um arsenal completo para turbinar seus estudos.

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Confira uma lista com sete recursos que podem transformar sua maneira de estudar.

Plataformas de questões

Resolver exercícios é fundamental para fixar o conteúdo e entender o estilo da banca examinadora. Essas plataformas são especializadas nisso.

Qconcursos: uma das maiores plataformas do país, reúne um acervo com milhões de questões de provas anteriores. Com planos gratuitos e pagos, permite filtrar por banca, órgão, ano, disciplina e assunto, além de oferecer comentários de professores e alunos que ajudam a esclarecer as dúvidas. Gran Cursos Questões: integrada a um dos principais cursinhos preparatórios, a ferramenta oferece acesso a mais de 3 milhões de questões. Seus diferenciais são os simulados personalizados e os painéis de estatísticas, que mostram seu progresso e pontos fracos de maneira detalhada.

Ferramentas de organização e foco

Uma rotina bem estruturada e sem interrupções é a base para um estudo produtivo. Estes aplicativos são ideais para organizar seu tempo e manter a concentração.

Aprovado: simples e direto, este aplicativo funciona como um cronômetro para os seus estudos. Com ele, você pode registrar quanto tempo dedica a cada disciplina, gerando gráficos e relatórios que ajudam a visualizar sua evolução e a equilibrar o plano de estudos. Trello: baseado no método Kanban, o Trello organiza suas tarefas em quadros visuais. É perfeito para criar um cronograma de estudos, separando matérias por colunas como “a estudar”, “em andamento” e “revisar”. A simplicidade visual facilita o acompanhamento das metas. Forest: este aplicativo combate a procrastinação de forma lúdica. A proposta é plantar uma árvore virtual que cresce enquanto você se mantém focado, longe do celular. Se você abrir outro aplicativo, a árvore morre. É um incentivo poderoso para manter o foco total.

Recursos para revisão e memorização

Lembrar de todo o conteúdo estudado é um dos maiores desafios. A tecnologia pode ajudar a fixar informações importantes de forma definitiva.

Anki: considerado um dos melhores aplicativos para memorização, o Anki utiliza um sistema de flashcards com repetição espaçada. A ferramenta, gratuita na maioria das plataformas, exibe os cartões em intervalos de tempo calculados por um algoritmo, reforçando o conteúdo que você está prestes a esquecer. É ideal para decorar leis, fórmulas e vocabulário. Notion: mais do que um simples bloco de notas, o Notion é um espaço de trabalho completo. Nele, é possível criar cadernos digitais, calendários, listas de tarefas e bases de dados. Muitos concurseiros o utilizam para centralizar resumos, anotações e o planejamento geral em um único lugar. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.