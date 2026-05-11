Hantavirose em Minas: por que autoridades descartam risco de epidemia

A confirmação da primeira morte por hantavirose no Brasil em 2026, ocorrida em Minas Gerais, acendeu um alerta na população. A vítima, um homem que teve contato com roedores silvestres em uma área de lavoura, contraiu a doença que, embora rara, possui alta taxa de letalidade. O episódio levantou questionamentos sobre o risco real de um surto no estado.

Autoridades de saúde esclarecem que o risco de uma epidemia é considerado muito baixo. A hantavirose não é transmitida de pessoa para pessoa, o que limita drasticamente sua capacidade de propagação em larga escala. O contágio ocorre quase exclusivamente pela inalação de poeira contaminada com urina, fezes e saliva de pequenos roedores silvestres.

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Os casos, portanto, costumam ser isolados e associados a atividades em áreas rurais, de mata ou em locais fechados que serviram de abrigo para esses animais, como galpões e celeiros. A morte registrada em Minas Gerais se encaixa nesse perfil epidemiológico, sem indicar, neste momento, uma mudança no padrão da doença.

Como a hantavirose se manifesta?

Os sintomas iniciais da hantavirose podem ser facilmente confundidos com os de uma gripe forte. O quadro geralmente começa com febre alta, dores musculares, dor de cabeça, náuseas e vômitos. A principal diferença é a rápida evolução para um quadro respiratório grave.

Em poucos dias, a infecção pode progredir para a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. Nessa fase, o paciente desenvolve tosse seca e dificuldade para respirar, que pode levar à insuficiência respiratória aguda. Por isso, buscar atendimento médico imediato ao apresentar os sintomas após frequentar áreas de risco é fundamental.

Prevenção é a melhor estratégia

Como não existe vacina, a prevenção é a principal ferramenta para evitar a doença. As medidas são focadas em impedir o contato com os roedores e seus dejetos. Veja as orientações mais importantes:

Em locais fechados: antes de limpar galpões, paióis ou casas desabitadas, abra portas e janelas para arejar por pelo menos 30 minutos. Use um pano úmido com água sanitária para limpar o local, evitando levantar poeira.

Proteção individual: ao realizar a limpeza de locais suspeitos de infestação, utilize luvas de borracha e máscara de proteção para evitar o contato e a inalação de partículas.

Armazenamento de alimentos: guarde grãos, sementes e rações em recipientes bem fechados e elevados do chão para não atrair os animais para dentro e ao redor das residências.

Controle do ambiente: mantenha o terreno ao redor de casa limpo, com grama aparada e sem entulhos ou lixo acumulado, que podem servir de abrigo para os roedores. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.