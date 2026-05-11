Assine
overlay
Início Trends
Turismo

Um roteiro pelo bairro de Ipanema, o berço da Bossa Nova no Rio

Do bar onde a música foi escrita à praia que inspirou poetas, descubra os lugares que marcaram a história do movimento que conquistou o mundo

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
11/05/2026 15:23

compartilhe

SIGA
×
Um roteiro pelo bairro de Ipanema, o berço da Bossa Nova no Rio
A movimentada Praia de Ipanema, cenário da canção &quot;Garota de Ipanema&quot;, segue como um dos cartões-postais do Rio. crédito: Pexels/ Willian Santos

A imagem de uma jovem caminhando em direção ao mar de Ipanema voltou a circular com força, trazendo à tona a história de Helô Pinheiro, a musa que inspirou a canção brasileira mais famosa do mundo. O que poucos sabem é que o cenário que imortalizou a Bossa Nova segue vivo e pulsante no Rio de Janeiro, convidando a um passeio pelas mesmas calçadas que Tom Jobim e Vinicius de Moraes frequentavam.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O roteiro começa, inevitavelmente, na esquina da Rua Vinicius de Moraes com a Prudente de Morais. Ali fica o bar Garota de Ipanema, antigo Bar Veloso, ponto de encontro dos compositores. Sentados em suas mesas, eles observavam o "doce balanço" da jovem a caminho da praia, um ritual diário que deu origem à melodia e aos versos que conquistaram o planeta.

Leia Mais

Da calçada para a areia

A poucos metros do bar, a Praia de Ipanema revela o segundo ato desta história. O trecho próximo ao Posto 9 era o favorito da turma da Bossa Nova. Era ali, na areia, que a cultura jovem da época se encontrava, trocava ideias e inspirava novas canções. O cenário descrito na música, com o sol e o mar, permanece como uma pintura viva.

No Arpoador, na ponta direita da praia, uma estátua de bronze de Tom Jobim, com o violão nos ombros, homenageia o maestro. É uma parada obrigatória para uma foto e um momento de contemplação, olhando para o mesmo horizonte que tanto o inspirou.

Para quem deseja aprofundar a experiência, a Rua Vinicius de Moraes abriga a Toca do Vinicius. O espaço funciona como uma pequena loja e centro cultural, reunindo livros, discos e partituras que contam em detalhes a trajetória do movimento. É um mergulho definitivo na alma da Bossa Nova, onde cada objeto parece ter uma melodia própria.

Caminhar por Ipanema é mais do que um passeio turístico. É a chance de percorrer as notas de uma canção que nunca envelhece, sentindo a brisa que ajudou a compor um dos capítulos mais bonitos da nossa cultura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay