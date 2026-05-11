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Etiqueta do vinho: o que fazer (e não fazer) ao levar sua garrafa

A taxa de rolha é um direito, mas exige bom senso; veja dicas de como escolher o vinho, avisar o restaurante e se portar para evitar gafes

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
11/05/2026 11:40

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Etiqueta do vinho: o que fazer (e não fazer) ao levar sua garrafa
Entenda as regras de etiqueta e a taxa de rolha ao levar seu próprio vinho para restaurantes. crédito: Pexels/ Wolf Art

Levar o próprio vinho a um restaurante é uma prática cada vez mais comum, mas que exige algumas regras de etiqueta para garantir uma experiência agradável para todos. A chamada taxa de rolha — valor cobrado pelo serviço relacionado ao consumo da bebida levada pelo cliente — tem gerado debates e dúvidas entre consumidores e estabelecimentos.

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Embora a cobrança fique a critério de cada restaurante, o valor serve para remunerar serviços como o uso de taças apropriadas, eventual decantação e o atendimento especializado da equipe. Dependendo do local, a taxa pode variar bastante e até ultrapassar R$ 100.

Para evitar constrangimentos, o ideal é que o cliente se informe previamente sobre a política da casa antes de levar a garrafa. Também é recomendável escolher vinhos que não estejam na carta do restaurante e manter o bom senso ao consumir a bebida no local.

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Primeiro passo: ligue para o restaurante

A regra de ouro é sempre entrar em contato com o estabelecimento com antecedência. Pergunte se eles aceitam que os clientes levem seus próprios vinhos e qual o valor da taxa de rolha. Muitos locais têm políticas específicas, como isentar a cobrança em determinados dias da semana, em troca da compra de outro rótulo da casa, ou limitar o número de garrafas por mesa.

Essa ligação evita constrangimentos na chegada e demonstra respeito pelas regras do restaurante. Aproveite a oportunidade para consultar a carta de vinhos do local. A principal dica de etiqueta é escolher um rótulo que não esteja disponível no cardápio deles. Levar uma garrafa que o restaurante já vende é considerado deselegante.

Como se portar no restaurante

Ao chegar, informe ao maître ou ao garçom que você trouxe um vinho. Entregue a garrafa para que a equipe possa armazená-la na temperatura correta e realizar o serviço adequado. É um gesto de gentileza e cortesia oferecer uma pequena dose do seu vinho para o sommelier provar. Isso cria uma boa relação e permite que o profissional conheça o rótulo para sugerir harmonizações.

Lembre-se que a taxa de rolha remunera o serviço. Portanto, não espere que a equipe apenas abra a garrafa. O valor cobre o manuseio, o aluguel das taças e a expertise do profissional que irá servi-lo corretamente.

O que não fazer em hipótese alguma

Para garantir que a experiência seja positiva e respeitosa, evite alguns erros comuns. O principal deles é tentar esconder a garrafa ou consumi-la sem avisar a equipe para não pagar a taxa. Além de desonesto, cria uma situação extremamente desconfortável.

Outras atitudes a serem evitadas são:

  • Levar vinhos muito simples ou de baixo custo, facilmente encontrados em supermercados. A prática é pensada para rótulos especiais, raros ou com valor sentimental.

  • Levar uma garrafa já aberta ou pela metade.

  • Questionar o valor da taxa de rolha depois de já estar sentado à mesa. A informação deve ser obtida previamente.

  • Esquecer de considerar o serviço do sommelier e da equipe na hora de calcular a gorjeta.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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