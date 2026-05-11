Cachupa: conheça o prato nacional de Cabo Verde e aprenda a receita
Símbolo da culinária local, o prato à base de milho e feijão tem diferentes versões; descubra a história e veja como preparar em casa essa delícia
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Mais do que um simples prato, a cachupa é a alma de Cabo Verde servida na mesa. Considerada a iguaria nacional do arquipélago africano, essa refeição robusta e cheia de história tem como base o milho e o feijão, ingredientes que garantem a sua essência e versatilidade. É um prato que une famílias e comunidades, presente tanto no dia a dia quanto em celebrações especiais.
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A origem da cachupa está diretamente ligada à história do país, nascendo da necessidade de criar uma refeição nutritiva e que rendesse, usando os grãos que resistiam bem ao clima local. Com o tempo, a receita evoluiu e ganhou diferentes versões, refletindo as condições sociais e a disponibilidade de ingredientes em cada ilha ou família.
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Existem basicamente dois tipos principais. A 'cachupa pobre' é a versão mais simples, feita apenas com vegetais (milho, feijão, mandioca, batata-doce e outros) ou com peixe. Já a 'cachupa rica' é incrementada com diversos tipos de carne, como porco, frango, linguiça, tornando-se um prato ainda mais completo e festivo.
Preparar a cachupa é um ritual que exige paciência, pois o milho e o feijão precisam cozinhar lentamente por horas até atingirem a textura ideal. O resultado, no entanto, é uma explosão de sabores que representa a riqueza cultural de Cabo Verde.
Como fazer cachupa em casa
Esta é uma versão adaptada da cachupa rica, que pode ser ajustada conforme a sua preferência. O segredo é o cozimento lento para que todos os sabores se misturem.
Ingredientes:
250g de milho seco para cachupa (canjica branca)
250g de feijão manteiga ou pedra
250g de carne de porco em cubos
250g de frango em pedaços
1 linguiça calabresa em rodelas
2 cebolas picadas
4 dentes de alho amassados
2 folhas de louro
1 pimentão verde picado
2 tomates picados, sem sementes
2 batatas-doces em cubos
2 mandiocas em cubos
1 repolho pequeno em tiras
Azeite, sal e pimenta a gosto
Modo de preparo:
Deixe o milho e o feijão de molho em água de um dia para o outro.
Em uma panela de pressão grande, cozinhe o milho e o feijão com as folhas de louro por cerca de 40 minutos após pegar pressão. Reserve.
Em outra panela, refogue a cebola e o alho no azeite. Adicione as carnes e a linguiça e deixe dourar bem.
Junte o pimentão e o tomate e refogue por mais alguns minutos.
Transfira o refogado de carnes para a panela com o milho e o feijão cozidos. Adicione água quente até cobrir tudo.
Cozinhe em fogo baixo por cerca de uma hora. Adicione a batata-doce e a mandioca e cozinhe até ficarem macias.
Por último, acrescente o repolho e ajuste o sal e a pimenta. Deixe cozinhar por mais 15 minutos ou até o caldo engrossar.
Uma tradição comum em Cabo Verde é aproveitar as sobras da cachupa. A 'cachupa guisada' ou 'cachupa refogada', frita no dia seguinte com linguiça e ovos estrelados por cima, é um café da manhã reforçado e muito apreciado pelos locais.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.