Cachupa: conheça o prato nacional de Cabo Verde e aprenda a receita

Mais do que um simples prato, a cachupa é a alma de Cabo Verde servida na mesa. Considerada a iguaria nacional do arquipélago africano, essa refeição robusta e cheia de história tem como base o milho e o feijão, ingredientes que garantem a sua essência e versatilidade. É um prato que une famílias e comunidades, presente tanto no dia a dia quanto em celebrações especiais.

A origem da cachupa está diretamente ligada à história do país, nascendo da necessidade de criar uma refeição nutritiva e que rendesse, usando os grãos que resistiam bem ao clima local. Com o tempo, a receita evoluiu e ganhou diferentes versões, refletindo as condições sociais e a disponibilidade de ingredientes em cada ilha ou família.

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Existem basicamente dois tipos principais. A 'cachupa pobre' é a versão mais simples, feita apenas com vegetais (milho, feijão, mandioca, batata-doce e outros) ou com peixe. Já a 'cachupa rica' é incrementada com diversos tipos de carne, como porco, frango, linguiça, tornando-se um prato ainda mais completo e festivo.

Preparar a cachupa é um ritual que exige paciência, pois o milho e o feijão precisam cozinhar lentamente por horas até atingirem a textura ideal. O resultado, no entanto, é uma explosão de sabores que representa a riqueza cultural de Cabo Verde.

Como fazer cachupa em casa

Esta é uma versão adaptada da cachupa rica, que pode ser ajustada conforme a sua preferência. O segredo é o cozimento lento para que todos os sabores se misturem.

Ingredientes:

250g de milho seco para cachupa (canjica branca)

250g de feijão manteiga ou pedra

250g de carne de porco em cubos

250g de frango em pedaços

1 linguiça calabresa em rodelas

2 cebolas picadas

4 dentes de alho amassados

2 folhas de louro

1 pimentão verde picado

2 tomates picados, sem sementes

2 batatas-doces em cubos

2 mandiocas em cubos

1 repolho pequeno em tiras

Azeite, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Deixe o milho e o feijão de molho em água de um dia para o outro. Em uma panela de pressão grande, cozinhe o milho e o feijão com as folhas de louro por cerca de 40 minutos após pegar pressão. Reserve. Em outra panela, refogue a cebola e o alho no azeite. Adicione as carnes e a linguiça e deixe dourar bem. Junte o pimentão e o tomate e refogue por mais alguns minutos. Transfira o refogado de carnes para a panela com o milho e o feijão cozidos. Adicione água quente até cobrir tudo. Cozinhe em fogo baixo por cerca de uma hora. Adicione a batata-doce e a mandioca e cozinhe até ficarem macias. Por último, acrescente o repolho e ajuste o sal e a pimenta. Deixe cozinhar por mais 15 minutos ou até o caldo engrossar.

Uma tradição comum em Cabo Verde é aproveitar as sobras da cachupa. A 'cachupa guisada' ou 'cachupa refogada', frita no dia seguinte com linguiça e ovos estrelados por cima, é um café da manhã reforçado e muito apreciado pelos locais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.