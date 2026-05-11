Como fazer uma denúncia anônima de corrupção para a CGU

Qualquer cidadão que identifique ou suspeite de irregularidades no uso de dinheiro público federal pode fazer uma denúncia à Controladoria-Geral da União (CGU). O processo é totalmente online, sigiloso e pode ser feito de forma anônima, garantindo a proteção de quem relata o fato. A CGU é o órgão responsável por fiscalizar e combater a corrupção no governo federal.

A principal ferramenta para registrar essas manifestações é a plataforma integrada Fala.BR, em operação desde 2019 e que também atende estados e municípios que aderiram ao sistema. Ela centraliza pedidos de acesso à informação, reclamações, sugestões e, claro, denúncias relacionadas a todos os órgãos do Poder Executivo Federal. Desde abril de 2026, a plataforma utiliza inteligência artificial para facilitar o processo e identificar o tipo de manifestação.

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Passo a passo para fazer uma denúncia anônima

Para relatar um caso de corrupção ou má gestão de recursos públicos, basta seguir algumas etapas simples. É fundamental fornecer o máximo de detalhes possíveis para que a apuração seja eficaz. Veja como proceder:

Acesse a plataforma: entre no site oficial do Fala.BR. Na página inicial, você verá diversas opções de manifestação. Selecione a opção "Cidadãos": clique no botão correspondente para iniciar o registro. Você será direcionado para uma página com as instruções iniciais. Faça o seu relato: descreva o fato com clareza. Informe quem são os envolvidos, onde e quando o caso ocorreu. Se tiver provas como fotos, vídeos ou documentos, anexe os arquivos. Detalhes precisos aumentam as chances de a denúncia ser apurada. Escolha o tipo e assunto: neste ponto, você opta por qual tipo de relato vai fazer, selecionando “denúncia”. Também é necessário selecionar a Esfera do ocorrido, preenchendo a localidade. Inclua os dados dos envolvidos: adicione nome completo, CPF, órgão e função do envolvido na denúncia. Entenda como funciona o acompanhamento: Se optar por "não se identificar", sua manifestação será registrada, mas não gerará um número de protocolo e você não poderá acompanhar o andamento. Para ter essa possibilidade, escolha a opção "denúncia com identificação e sigilo", que protege seus dados e permite consultar o status futuramente.

É importante saber que as denúncias anônimas são classificadas pelo sistema como "Comunicações". Como a ouvidoria não pode entrar em contato para pedir esclarecimentos, é fundamental que o relato inicial contenha o máximo de detalhes possível, pois informações insuficientes podem dificultar ou impedir a apuração.

O que acontece depois do registro?

Após o envio, a denúncia passa por uma análise preliminar na CGU. Se as informações forem suficientes e houver indícios de irregularidade, o órgão pode iniciar uma investigação interna, abrir um processo administrativo ou encaminhar o caso para outras instituições competentes, como a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal.

É possível denunciar diversas situações, como fraudes em licitações, desvio de verbas, superfaturamento de obras, nepotismo, cobrança de propina ou a existência de funcionários fantasmas. A participação social é uma ferramenta essencial para a fiscalização do Estado e a promoção da transparência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.