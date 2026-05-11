Além da musculação: 5 modalidades fitness que estão em alta

O cenário fitness no Brasil está em constante evolução. Segundo tendências observadas no setor, embora a musculação tradicional continue popular, um número crescente de pessoas busca alternativas mais dinâmicas, que entreguem resultados de forma divertida e desafiadora. A rotina de levantar pesos está dando espaço para modalidades que trabalham o corpo de maneiras diferentes, combinando força, resistência e agilidade.

Essa nova onda de treinos atrai quem se cansou da repetição dos aparelhos e procura uma experiência mais completa. O objetivo vai além do estético, focando em melhorar a performance funcional, a saúde mental e garantir a longevidade com qualidade de vida. Essas opções costumam promover um senso de comunidade maior, já que muitas são praticadas em grupo.

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Se você faz parte desse grupo que quer sair da mesmice, separamos cinco opções que estão ganhando cada vez mais adeptos em todo o país.

Conheça 5 modalidades em alta

CrossFit (cross training): Conhecido pela alta intensidade, este treino combina levantamento de peso olímpico, exercícios de ginástica artística e atividades cardiovasculares, como corrida e remo. As aulas são sempre diferentes, o que evita a monotonia e desafia o corpo constantemente. O foco está no desenvolvimento de capacidades físicas como força, resistência e flexibilidade de forma integrada.

Calistenia: Com foco no uso do peso do próprio corpo, a calistenia desenvolve força e controle corporal admiráveis. Exercícios como barras, flexões e agachamentos são a base, mas evoluem para movimentos complexos e acrobáticos. É uma ótima opção para quem busca definição muscular e consciência corporal sem depender de equipamentos.

Treinamento híbrido: Modalidades como o Hyrox estão em alta por unirem o melhor de dois mundos: a corrida e o treino de força funcional. As sessões intercalam trechos de corrida com estações de exercícios, como empurrar trenós ou carregar pesos. O resultado é um treino completo que testa a resistência cardiovascular e a força de forma simultânea.

Aulas de luta: Boxe, muay thai e jiu-jitsu deixaram de ser restritos a atletas profissionais e se tornaram febre nas academias. Além do alto gasto calórico e do trabalho muscular intenso, as lutas são excelentes para aliviar o estresse, melhorar a coordenação motora e aumentar a autoconfiança. As aulas em grupo costumam ser energéticas e motivadoras.

Foco em mobilidade e flexibilidade: Cada vez mais pessoas entendem que um corpo forte também precisa ser móvel. Modalidades como Yoga e Pilates, por exemplo, ganham destaque por não serem apenas alongamentos passivos. Elas usam técnicas para melhorar a amplitude dos movimentos, prevenir lesões e aliviar dores crônicas, sendo um complemento essencial para qualquer outra atividade física. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.