5 filmes e séries incríveis que se passam no cenário gelado do Alasca

As paisagens extremas e a natureza selvagem do Alasca servem de inspiração para grandes produções do cinema e da TV. O cenário isolado e muitas vezes hostil do estado americano cria a atmosfera perfeita para histórias de sobrevivência, mistérios policiais e até comédias românticas. A região, com seus dias intermináveis no verão e noites polares no inverno, se torna um personagem fundamental nessas narrativas.

Seja pela beleza de suas montanhas nevadas ou pelo suspense que a escuridão prolongada pode gerar, o Alasca já foi palco de tramas inesquecíveis. A seguir, confira uma lista com cinco filmes e séries que exploram de forma marcante esse território único.

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Produções que exploram o Alasca

“Na Natureza Selvagem” (2007)

Baseado em uma história real, o filme dirigido por Sean Penn e estrelado por Emile Hirsch acompanha a jornada de Christopher McCandless, um jovem que abandona uma vida confortável para se aventurar sozinho pela natureza selvagem do Alasca. A obra retrata a busca por liberdade e autoconhecimento em meio a um ambiente implacável, mostrando tanto a beleza quanto os perigos da região.

“True Detective: Terra Noturna” (2024)

A quarta temporada da aclamada série da HBO, estrelada por Jodie Foster e Kali Reis, se passa na cidade fictícia de Ennis, no Alasca, durante a longa noite polar. A trama investiga o desaparecimento misterioso de oito homens de uma estação de pesquisa. O cenário de escuridão constante e frio extremo amplifica a sensação de isolamento e o suspense da investigação.

“A Proposta” (2009)

Nesta comédia romântica estrelada por Sandra Bullock e Ryan Reynolds, uma poderosa editora de livros finge estar noiva de seu assistente para evitar a deportação. A farsa os leva a uma viagem para a cidade natal dele, em Sitka, no Alasca. O filme usa o contraste entre a vida urbana de Nova York e o charme rústico da pequena cidade para desenvolver a trama e os personagens.

“Insônia” (2002)

Dirigido por Christopher Nolan, este suspense psicológico traz Al Pacino como um detetive de Los Angeles enviado para investigar um assassinato em uma pequena cidade pesqueira do Alasca. Contando também com Robin Williams e Hilary Swank no elenco, a história se passa durante o verão, quando o sol nunca se põe. A luz constante impede o detetive de dormir, tornando-se um elemento central da trama que afeta a sanidade do protagonista.

“30 Dias de Noite” (2007)

Este filme de terror, estrelado por Josh Hartnett, explora o período de um mês de escuridão total em Barrow, a cidade mais ao norte do Alasca. O isolamento e a noite prolongada criam o ambiente ideal para um grupo de vampiros atacar os moradores. A produção transforma um fenômeno natural da região em um cenário aterrorizante para uma luta desesperada pela sobrevivência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.