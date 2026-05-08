FUNDEF, FUNDEB, Fundão: entenda a sopa de letrinhas dos fundos

Você já deve ter visto as siglas FUNDEF, FUNDEB e Fundão Eleitoral no noticiário e se perguntado qual a diferença entre elas. Apesar da semelhança nos nomes, são fundos com origens e finalidades completamente distintas. Dois financiam a educação pública, enquanto o outro custeia as campanhas políticas no Brasil.

Entender essa “sopa de letrinhas” é fundamental para saber para onde vai o dinheiro público e como ele impacta áreas essenciais do país. Basicamente, a confusão se desfaz ao separar o que é para educação e o que é para as eleições.

Leia Mais

Foco na Educação: FUNDEF e FUNDEB

O FUNDEF, ou Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, foi o primeiro grande fundo da educação básica. Criado em 1996, ele vigorou nacionalmente entre 1998 e 2006 e, como o nome indica, seu foco era exclusivo no ensino fundamental.

Atualmente, o FUNDEF ainda aparece nas notícias por causa do pagamento de precatórios. Essas são dívidas judiciais da União com estados e municípios por repasses de verbas feitos a menos na época, e parte desses valores é destinada a professores que atuaram no período.

Já o FUNDEB é a evolução do FUNDEF. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação começou em 2007 e se tornou permanente em 2020, por meio da Emenda Constitucional 108/2020. Sua principal diferença é a abrangência, pois o dinheiro financia toda a educação básica: creches, pré-escola, ensino fundamental e médio.

Dinheiro para Eleições: o Fundão

O "Fundão Eleitoral", cujo nome oficial é Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), não tem qualquer relação com a educação. Criado em 2017, ele serve para distribuir recursos públicos aos partidos políticos para que financiem suas campanhas eleitorais para presidente, governadores, senadores e deputados.

O valor desse Fundo é definido pelo Congresso Nacional em anos de eleição e costuma ser alvo de intensos debates. A distribuição dos recursos entre os partidos segue regras baseadas no tamanho de suas bancadas na Câmara e no Senado.

De onde vem o dinheiro?

A origem dos recursos é o ponto que mais diferencia os fundos de educação do eleitoral. Entenda de forma simples:

FUNDEF e FUNDEB: são compostos por uma cesta de impostos de estados e municípios, como o ICMS e o IPVA. A União entra com uma complementação financeira para ajudar os locais com menor arrecadação, garantindo um valor mínimo por aluno no país.

Fundão Eleitoral: o dinheiro vem diretamente do Orçamento Geral da União, ou seja, dos cofres do Tesouro Nacional. Não há vínculo com arrecadação de impostos específicos para essa finalidade, sendo uma verba retirada do montante geral do governo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.