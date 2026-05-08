5 apps e gadgets que podem salvar a vida de um ciclista
De rastreadores GPS a alertas de queda: conheça as tecnologias que oferecem mais segurança para quem pedala sozinho em trilhas ou estradas
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Casos de ciclistas que se perdem ou se acidentam ao pedalar sozinhos, especialmente em áreas remotas, acendem um alerta constante sobre os riscos da prática. A atividade, que combina esporte e lazer, exige cuidados que vão além do capacete e das luvas. Felizmente, a tecnologia oferece ferramentas que podem ser decisivas em uma emergência, garantindo mais segurança e tranquilidade para atletas e familiares.
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Seja em trilhas sem sinal de celular ou em estradas movimentadas, alguns aplicativos e dispositivos transformam o smartphone ou o ciclocomputador em verdadeiros anjos da guarda digitais. Eles funcionam de maneira discreta, mas podem fazer toda a diferença quando algo inesperado acontece.
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Tecnologias que protegem o ciclista
1. Rastreadores GPS via satélite
Para quem se aventura em locais isolados e sem cobertura de telefonia, os rastreadores via satélite são a opção mais segura. Dispositivos como o Garmin inReach ou o SPOT Gen4 permitem que familiares acompanhem o trajeto em tempo real pela internet e, mais importante, possuem um botão de SOS que, quando acionado, envia um pedido de socorro para uma central de emergência internacional. É importante notar que, além do custo do aparelho, esses serviços exigem a contratação de um plano de assinatura mensal para a comunicação via satélite.
2. Detecção automática de queda
Presente em smartwatches, como o Apple Watch, e em diversos modelos de ciclocomputadores e relógios GPS da Garmin, essa função utiliza sensores para identificar uma queda brusca seguida de inatividade. Se o ciclista não cancelar o alerta em poucos segundos, o aparelho envia automaticamente uma mensagem com as coordenadas geográficas para contatos de emergência pré-cadastrados.
3. Apps com compartilhamento de localização
Soluções mais acessíveis e populares também aumentam a segurança. O aplicativo Strava, por exemplo, oferece a função “Beacon”, que permite a até três contatos de confiança seguirem o pedal em tempo real. O WhatsApp e o Google Maps também disponibilizam o compartilhamento de localização ao vivo. A única limitação é a necessidade de o celular estar conectado à internet.
4. Radares e luzes inteligentes
Equipamentos como o Garmin Varia funcionam como um radar traseiro. Ele detecta veículos que se aproximam por trás a uma distância de até 140 metros e emite alertas visuais e sonoros no ciclocomputador ou no smartphone do ciclista. A luz traseira também pisca de forma mais intensa para chamar a atenção do motorista, uma camada extra de prevenção contra acidentes.
5. Pulseiras de identificação com QR Code
Em caso de acidente que deixe o ciclista inconsciente, uma simples pulseira ou um adesivo no capacete com um QR Code pode salvar sua vida. Ao escanear o código, equipes de resgate têm acesso imediato a informações vitais como nome, tipo sanguíneo, alergias e contatos de emergência. O serviço é oferecido por diversas empresas, geralmente mediante uma assinatura de baixo custo.
É importante ressaltar que nenhuma tecnologia substitui o planejamento e a prudência. A combinação de diferentes ferramentas, aliada ao compartilhamento do seu roteiro com alguém de confiança e ao uso de equipamentos de proteção, cria uma rede de segurança mais robusta para que você possa aproveitar seu pedal com mais tranquilidade.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.