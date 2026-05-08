Meu filho ficou sem aula: 5 dicas para entreter as crianças em casa

Casos de suspensão inesperada das aulas pegam muitas famílias de surpresa, deixando pais e responsáveis com o desafio de reorganizar a rotina e, principalmente, entreter as crianças em casa.

Com os pequenos fora da escola, encontrar maneiras de preencher o tempo de forma criativa e produtiva se torna uma prioridade. A boa notícia é que não é preciso muito para transformar um dia comum em uma aventura. A situação exige atividades que, preferencialmente, não consumam água e utilizem recursos que já estão disponíveis no lar.

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Para ajudar nessa tarefa, preparamos uma lista com sugestões simples e divertidas que promovem o aprendizado e fortalecem os laços familiares, sem depender de telas ou grandes preparativos.

Sessão de leitura e contação de histórias

Resgate aqueles livros que estão na estante e crie um cantinho aconchegante para a leitura. Você pode revezar a narração com as crianças ou até mesmo incentivá-las a criar suas próprias histórias a partir das imagens, estimulando a criatividade e o vocabulário. Ateliê com materiais recicláveis

Caixas de papelão, rolos de papel-toalha, garrafas pet e tampinhas podem se transformar em brinquedos, fantoches ou obras de arte. Além de ser uma atividade de baixo custo, ensina sobre a importância da reciclagem e do reaproveitamento de materiais. Campeonato de jogos de tabuleiro

Tire a poeira dos jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e baralhos guardados no armário. Essas atividades são ótimas para exercitar o raciocínio lógico, a paciência e a capacidade de seguir regras. Uma competição saudável em família rende boas risadas e memórias. Pequenos chefs na cozinha

Escolha receitas simples e que não exijam o uso excessivo de água. Preparar sanduíches com formatos divertidos, decorar biscoitos prontos ou montar uma salada de frutas são opções seguras. A atividade desenvolve a coordenação motora e ensina noções básicas de matemática e organização. Acampamento na sala de estar

Use lençóis, cadeiras, almofadas e cobertores para construir uma cabana ou forte no meio da sala. Dentro desse novo espaço, as crianças podem ler, desenhar ou simplesmente usar a imaginação. Com uma lanterna, a brincadeira pode se estender e criar um clima de aventura noturna. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.