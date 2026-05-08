Assine
overlay
Início Trends
Bem Viver

Meu filho ficou sem aula: 5 dicas para entreter as crianças em casa

A suspensão das aulas pega muitos pais de surpresa; veja sugestões de atividades lúdicas e educativas para fazer com os pequenos sem sair de casa

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
08/05/2026 10:16

compartilhe

SIGA
×
Meu filho ficou sem aula: 5 dicas para entreter as crianças em casa
Cozinhar em família é uma ótima maneira de estimular o aprendizado e fortalecer os laços durante os períodos de recesso escolar. crédito: Pexels/ Vanessa Loring

Casos de suspensão inesperada das aulas pegam muitas famílias de surpresa, deixando pais e responsáveis com o desafio de reorganizar a rotina e, principalmente, entreter as crianças em casa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com os pequenos fora da escola, encontrar maneiras de preencher o tempo de forma criativa e produtiva se torna uma prioridade. A boa notícia é que não é preciso muito para transformar um dia comum em uma aventura. A situação exige atividades que, preferencialmente, não consumam água e utilizem recursos que já estão disponíveis no lar.

Leia Mais

Para ajudar nessa tarefa, preparamos uma lista com sugestões simples e divertidas que promovem o aprendizado e fortalecem os laços familiares, sem depender de telas ou grandes preparativos.

  1. Sessão de leitura e contação de histórias
    Resgate aqueles livros que estão na estante e crie um cantinho aconchegante para a leitura. Você pode revezar a narração com as crianças ou até mesmo incentivá-las a criar suas próprias histórias a partir das imagens, estimulando a criatividade e o vocabulário.

  2. Ateliê com materiais recicláveis
    Caixas de papelão, rolos de papel-toalha, garrafas pet e tampinhas podem se transformar em brinquedos, fantoches ou obras de arte. Além de ser uma atividade de baixo custo, ensina sobre a importância da reciclagem e do reaproveitamento de materiais.

  3. Campeonato de jogos de tabuleiro
    Tire a poeira dos jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e baralhos guardados no armário. Essas atividades são ótimas para exercitar o raciocínio lógico, a paciência e a capacidade de seguir regras. Uma competição saudável em família rende boas risadas e memórias.

  4. Pequenos chefs na cozinha
    Escolha receitas simples e que não exijam o uso excessivo de água. Preparar sanduíches com formatos divertidos, decorar biscoitos prontos ou montar uma salada de frutas são opções seguras. A atividade desenvolve a coordenação motora e ensina noções básicas de matemática e organização.

  5. Acampamento na sala de estar
    Use lençóis, cadeiras, almofadas e cobertores para construir uma cabana ou forte no meio da sala. Dentro desse novo espaço, as crianças podem ler, desenhar ou simplesmente usar a imaginação. Com uma lanterna, a brincadeira pode se estender e criar um clima de aventura noturna.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay