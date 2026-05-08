3 áreas de atuação da Fundação Gates no Brasil que você precisa conhecer
A instituição de Bill Gates investe em saúde pública e pesquisas científicas no país; conheça as principais áreas
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O nome de Bill Gates tem circulado em notícias sobre o futuro da inteligência artificial e por polêmicas de sua vida pessoal. Longe dos holofotes, no entanto, a Fundação Bill & Melinda Gates mantém parcerias estratégicas investindo em pesquisas em áreas cruciais para o desenvolvimento do Brasil. A instituição apoia iniciativas que vão desde a produção de vacinas até a saúde materno-infantil.
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Com um foco claro em saúde e redução da pobreza, a fundação mantém parcerias estratégicas com instituições brasileiras para resolver problemas locais com impacto global. Conheça três dessas áreas de atuação no país.
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Áreas de atuação da Fundação Gates no Brasil
Saúde pública, vacinas e ciência de dados
Uma das parcerias mais duradouras e relevantes é com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os investimentos buscam acelerar o desenvolvimento e a produção de vacinas e fortalecer os sistemas de vigilância epidemiológica. Um exemplo recente é o financiamento de projetos da Fiocruz sobre COVID-19, usando ciência de dados para estudar desigualdades sociais na pandemia e a efetividade de vacinas.
Saúde materno-infantil
Reduzir as taxas de mortalidade de mães e recém-nascidos é um dos focos centrais da fundação. Os programas apoiados no Brasil visam melhorar o acesso a cuidados pré-natais de qualidade e garantir partos seguros, incluindo iniciativas como o programa "Grandes Desafios Brasil: Prevenção e Manejo de Nascimentos Prematuros".
Combate à malária
Em 2018, a fundação anunciou um investimento de US$ 600 mil para acelerar os esforços de eliminação da malária no Brasil. A iniciativa, em parceria com o Ministério da Saúde, a Fiocruz e o CNPq, foca no desenvolvimento de novos tratamentos e testes diagnósticos para a doença.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.