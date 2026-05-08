Assine
overlay
Início Trends
Brasil

3 áreas de atuação da Fundação Gates no Brasil que você precisa conhecer

A instituição de Bill Gates investe em saúde pública e pesquisas científicas no país; conheça as principais áreas

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
08/05/2026 10:16

compartilhe

SIGA
×
3 áreas de atuação da Fundação Gates no Brasil que você precisa conhecer
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), parceira estratégica da Fundação Bill &amp; Melinda Gates no Brasil para o avanço da saúde pública. crédito: CCS Fiocruz/ André Az

O nome de Bill Gates tem circulado em notícias sobre o futuro da inteligência artificial e por polêmicas de sua vida pessoal. Longe dos holofotes, no entanto, a Fundação Bill & Melinda Gates mantém parcerias estratégicas investindo em pesquisas em áreas cruciais para o desenvolvimento do Brasil. A instituição apoia iniciativas que vão desde a produção de vacinas até a saúde materno-infantil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com um foco claro em saúde e redução da pobreza, a fundação mantém parcerias estratégicas com instituições brasileiras para resolver problemas locais com impacto global. Conheça três dessas áreas de atuação no país.

Leia Mais

Áreas de atuação da Fundação Gates no Brasil

Saúde pública, vacinas e ciência de dados

Uma das parcerias mais duradouras e relevantes é com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os investimentos buscam acelerar o desenvolvimento e a produção de vacinas e fortalecer os sistemas de vigilância epidemiológica. Um exemplo recente é o financiamento de projetos da Fiocruz sobre COVID-19, usando ciência de dados para estudar desigualdades sociais na pandemia e a efetividade de vacinas.

Saúde materno-infantil

Reduzir as taxas de mortalidade de mães e recém-nascidos é um dos focos centrais da fundação. Os programas apoiados no Brasil visam melhorar o acesso a cuidados pré-natais de qualidade e garantir partos seguros, incluindo iniciativas como o programa "Grandes Desafios Brasil: Prevenção e Manejo de Nascimentos Prematuros".

Combate à malária

Em 2018, a fundação anunciou um investimento de US$ 600 mil para acelerar os esforços de eliminação da malária no Brasil. A iniciativa, em parceria com o Ministério da Saúde, a Fiocruz e o CNPq, foca no desenvolvimento de novos tratamentos e testes diagnósticos para a doença.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay